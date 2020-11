FIFA 21: su PC si aggiornerà alla versione next gen? EA risponde

Nella giornata di ieri abbiamo assistito alla pubblicazione di un nuovo trailer dedicato alla versione next gen di FIFA 21. Dopo essere uscito su PlayStation 4, Xbox One e PC qualche mese fa, il titolo calcistico targato EA Sports quest’anno godrà di una seconda versione dedicata alle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Quale sarà il destino del titolo su PC invece? A questa domanda ha risposto il team di sviluppo proprio di recente.

All’interno di una nuova intervista rilasciata alla redazione di Eurogamer.net, il produttore esecutivo di FIFA 21 Aaron McHardy ha confermato che la versione del gioco per PC non si aggiornerà, e resterà fedele a come è stato fino ad oggi. I giocatori PC quindi non potranno godere delle varie migliorie che il nuovo gioco calcistico di EA proporrà su PS5 e Xbox Series X|S quando verrà lanciato il prossimo 4 dicembre.

“Quando abbiamo esaminato la possibilità di aggiornare FIFA 21 su PC abbiamo tenuto conto delle specifiche minime e abbiamo concordato che l’aumento avrebbe tolto la possibilità a molti giocatori di continuare a giocare al gioco. Quindi abbiamo scelto di mantenere la versione per PC del gioco così com’è, in modo da poter restare inclusivi per tutti coloro che vogliono giocare a FIFA su PC”, sono state le parole di McHardy.

Vi ricordiamo che a differenza dell’edizione per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, che sono già disponibili sul mercato, FIFA 21 in versione PS5 e Xbox Series X|S uscirà il prossimo 4 dicembre. Cosa ne pensate della decisione da parte di EA Sports di non aggiornare il titolo sportivo su PC alla versione next gen? Siete d’accordo con la scelta effettuata o avreste preferito vedere delle migliorie anche su PC? Diteci il vostro punto di vista a riguardo con un commento.