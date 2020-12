FIFA 21: su PS5 è graficamente meno bello rispetto a FIFA 17?

Arrivati ormai a quasi un mese di vita della nuova generazione di console, molti early adopter stanno cominciando a tratte le somme sui primi istanti di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Come era ampiamente prevedibile, insieme ad una manciata di nuovi titoli, le console di nona generazione hanno riportato in auge anche tutta una serie di titoli già usciti sulle console precedenti grazie al cross platform e tra questi c’è anche FIFA 21.

Alcuni di questi giochi, inoltre, hanno subito degli upgrade tecnici; come per esempio il titolo calcistico annuale FIFA 21. Stando alle prime segnalazioni degli utenti che sono passati a giocare la stagione calcistica virtuale su PlayStation 5, c’è una impressione abbastanza generale che il nuovo gioco di EA Sports non sia poi così incredibile sotto l’aspetto visivo, anzi, quel che sembra è che sia molto meno bello da vedere rispetto a FIFA 17.

Why does FIFA 17 look better than Next Gen FIFA 21? pic.twitter.com/XLQQKRyKnK — Matt (@MGH) December 5, 2020

Il primo a segnalare queste differenze, parecchio nette, tra i due titoli è stato lo youtuber Matt, il quale ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un’immagine che mette in comparazione entrambe le edizioni del titolo calcistico Electronic Arts. L’impressione è che lo screenshot di FIFA 17 (quello di sinistra) abbia in generale dei colori più saturi rispetto a quanto proposto nell’immagine raffigurante FIFA 21 (screenshot sulla destra).

Per capire effettivamente quali differenze ci siano tra le due immagini, però, non è così facile ed immediato come potrebbe sembrare. Ci sarebbero da tenere conto di tutta una serie di tecnicismi non proprio così facili da notare ad un primo sguardo, come per esempio la risoluzione, la qualità generale delle texture o i vari shader applicati ai modelli in gioco. E voi cosa ne pensate? Anche a voi sembra che su PS5 FIFA 17 sia più bello visivamente rispetto al recente FIFA 21? Fatecelo sapere con un commento.