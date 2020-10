FIFA 21 su PS5 e Series X: data di uscita svelata, ci sarà da attendere

EA ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter, come potete vedere poco sotto anche voi, che la data di uscita delle versioni next-gen di FIFA 21, precisamente PS5 e Xbox Series X, è il 4 dicembre 2020. Questo significa che quando le macchine da gioco di Microsoft e Sony Interactive Entertainment saranno rilasciate in Italia, non ci sarà modo di giocare alla versione “upgrade” di FIFA 21.

Vi ricordiamo che chi possiede FIFA 21, in versione PS4 e Xbox One, potrà effettuare l’upgrade gratis alle versioni PS5 e Xbox Series X, sia in versione fisica che digitale. Questa possibilità sarà disponibile, però, solo dalla data di uscita suddetta e fino all’uscita di FIFA 22. Ovviamente, nel frattempo potrete comunque giocare al simulatore di calcio di EA sulle nuove console, ma solo in versione retrocompatibilità, ovvero con la stessa qualità e le stesse feature delle versioni old-gen.

#FIFA21 is coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S on December 4th. More info here ➡ https://t.co/TbajtgHml5 pic.twitter.com/gTY0AzyUHY — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 27, 2020

Facendo l’upgrade da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X, FIFA 21 manterrà tutti i progressi di Ultimate Team e Volta. Purtroppo, pare che i progressi di tutte le altre modalità (Online Season, Co-Op Season, Career Mode e Pro Club) non saranno trasferiti.

Ora conosciamo finalmente la data di uscita di FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X, ma manca ancora un grande dettaglio: quali sono le migliorie tecniche del gioco su next-gen? Attualmente non è stato indicato: potremo scoprirne di più nel corso delle prossime settimane. Per quanto riguarda i contenuti, invece, non ci saranno differenze: la next-gen non include modalità, feature di gameplay o licenze esclusive.

Vi ricordiamo che il gioco di calcio di EA è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, su Nintendo Switch è stata pubblicata la Legacy edition, che molto semplicemente aggiorna le rose senza apportare alcuna modifica al videogame rispetto agli anni precedenti.

Diteci, vi interessa giocare FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X? L’impossibilità di spostare ogni progresso vi convincerà ad attendere la data di uscita next-gen prima di giocarvi, oppure oramai avete già iniziato le vostre carriere?