FIFA 21: trailer next gen ci porta direttamente in campo

FIFA 21 negli ultimi giorni non sta di certo vivendo un momento eccezionale. Il celebre attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha recentemente accusato EA Sports di lucrare sulla sua figura creando un vero e proprio polverone mediatico. Nonostante tutto questo, il titolo è tutt’ora giocato da migliaia e migliaia di appassionati da ormai diverse settimane, macinando record anche sulla famosa piattaforma viola grazie alla modalità FUT, ormai diventato il punto cardine dell’esperienza generale del titolo calcistico. Grazie all’arrivo di PS5 e Xbox Series X potranno comunque divertirsi ancora di più, immergendosi direttamente sul campo di gioco grazie al corposo aggiornamento next gen in arrivo il prossimo 4 dicembre.

Per celebrare il lancio della versione next gen, EA Sports ha voluto pubblicare un trailer davvero emozionante nel quale ci porta direttamente in campo. Nel breve filmato, che potete vedere qui di seguito, vedremo una bambina descrivere tutte le sue emozioni prima di entrare in campo accompagnata dal suo idolo della sua squadra del cuore.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato diverse novità per la versione next gen di FIFA 21 tra le quali un sistema di illuminazione differita chiamato LiveLight Rendering il quale servirà a rendere il tutto più realistico, facendo immergere di più così il giocatore. Recentemente EA Sports ha annunciato che l’upgrade sarà gratuito per tutti coloro che hanno già acquistato il gioco lo scorso 9 ottobre, per chi invece non ha voluto acquistarlo al lancio potrà comprare la versione PS5 e Xbox Series X al prezzo di listino che sarà di 79,99€.

Cosa ne pensate di questo trailer? State giocando a FIFA 21?