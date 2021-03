FIFA 21 Ultimate Team: rivelato il TOTW della settimana

Dopo ormai diversi mesi dall’uscita di FIFA 21, la modalità Ultimate Team continua a dare spettacolo. Questa risulta essere la più giocata dalla community del famoso titolo calcistico con annessi influencer che sfruttano l’occasione di farci qualche live sui propri canali YouTube e Twitch. Come ogni mercoledì sera EA Sports ha reso noto la TOTW del momento, ossia la lista dei 23 migliori giocatori della settimana, con alcune gradite sorprese da sottolineare.

Partiamo subito col dire che la Serie A dà il benvenuto a tre calciatori che si sono mostrati protagonisti durante la 24esima giornata di campionato. Parliamo del difensore del Cagliari Godin con una prestazione impeccabile contro il Crotone battuto 2 a 0, Gosens dell’Atalanta che ha trascinato i bergamaschi alla vittoria contro la Sampdoria di Ranieri domenica a pranzo e Skorupski che ha mantenuta la porta inviolata nel match contro la Lazio parando un rigore ad Immobile, (nella partita precedente lo parò a Zlatan Ibrahimovic) dimostrando il suo incredibile stato di forma. Il Bologna ha poi battuto i laziali vincendo per 2 a 0.

Per quanto riguarda i campionati internazionali, come non citare ovviamente l’incredibile rendimento di Lewandoski del Bayern Monaco? Assolutamente implacabile sotto porta. Nota di merito va anche al nostro connazionale Alessandro Diamanti che sta dando spettacolo in Australia con il suo Wester United FC. Qui di seguito vi lasciamo il post ufficiale con tutti e 23 i giocatori del TOTW di FIFA 21 Ultimate Team, in attesa del prossimo in programma sempre alle 19:00 di mercoledì.

Cosa ne pensate di questa lista? Avreste aggiunto o tolto qualcuno? Apprezzate l’Ultimate Team di FIFA 21? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto con un commento a caldo. Per ogni notizia relativa al titolo calcistico targato EA Sports, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.