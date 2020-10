FIFA 21: un esilarante bug farà “saltare in aria” i vostri giocatori.

FIFA 21 è ormai sugli scaffali da diverse settimane. Nonostante il titolo calcistico sia a tutti gli effetti uno dei più giocati di sempre, quest’anno sembrerebbe che Electronic Arts abbia rilasciato un titolo acerbo, rinnovato sulla questione delle modalità (come la carriera allenatore ben fatta) ma dall’altro lato non ha avuto un netto passo in avanti sulla questione tecnica. Quest’ultima ovviamente ha fatto infuriare non poco gli appassionati che ritengono di aver comprato un gioco fatto in fretta e furia. Oltre a tutto questo dobbiamo vedercela anche con assurdi bug che a prima vista strappano sicuramente una sana risata al consumatore, ma dall’altra fa seriamente pensare a come il brand di FIFA stia lentamente peggiorando anno dopo anno.

Già diverse settimane fa si era visto un fastidioso glitch nel quale la palla si incastrava letteralmente sulla traversa della porta nostra o avversaria dopo un tiro all’incrocio dei pali facendo perdere inutilmente tempo alla partita. Conosciamo bene FIFA e quello che propone ma questo ventunesimo capitolo sembra manchi letteralmente di mordente, davvero un peccato visto che la current gen ha sempre proposto titoli validissimi con il passare degli anni.

Recentemente un esilarante bug sta spopolando sul web. In determinate situazioni FIFA 21 fa saltare letteralmente troppo in aria il giocatore creando vari tipi di emozioni che vanno dall’ilarità generale alla perplessità per chi si rende conto che probabilmente il brand ha bisogno di uno svecchiamento generale, il quale potrebbe venire attuato con l’arrivo delle console di prossima generazione. Ci sono diversi video riguardante questo curioso ed esilarante bug, proprio qui di sopra ve ne abbiamo messo uno dei tanti trovati su Twitter. Non sappiamo ancora se Electronic Arts abbia in serbo un aggiornamento che risolva questo glitch anche perché in determinate situazioni può risultare fastidioso in quanto saltando in alto saremo impossibilitati a recuperare il pallone di gioco.

Vi è capitato di incappare in questo glitch? Cosa ne pensate di FIFA 21? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo calcistico targato Electronic Arts.