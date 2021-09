FIFA 22: accesso anticipato e pre-load, le date e i dettagli

Il rilascio del prossimo capitolo della celebre saga videoludica di calcio, FIFA 22, è finalmente vicino. Il gioco, infatti, sarà disponibile al pubblico a partire dall’1 ottobre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, e Switch, per cui è soltanto questione di settimane. Nonostante ciò, è stato da poco annunciato che il titolo verrà messo a disposizione in accesso anticipato: dal 22 settembre sarà possibile mettere mano sull’opera prima del suo rilascio ufficiale.

Si tratta indubbiamente di un’ottima notizia, considerando l’enorme community che attende il ritorno della saga ogni anno con trepidazione. In ogni caso, c’è da specificare che l’accesso anticipato di FIFA 22 non sarà disponibile a chiunque: l’unico modo per poter partecipare, infatti, è quello di disporre di un abbonamento attivo ad EA Play, oppure all’Xbox Game Pass Ultimate.

Se invece avete effettuato il preorder di FIFA 22 Ultimate Edition, questo non sarà comunque abbastanza per prendere parte all’accesso anticipato che avrà inizio il 22 settembre. Ad ogni modo, anche con questa versione è possibile giocare al titolo prima del suo rilascio ufficiale: dal 27 settembre, infatti, l’opera sarà disponibile nel medesimo modo anche per i possessori della Ultimate Edition del gioco di calcio.

Riuscire ad avere accesso a quest’opera in anticipo porterà indubbiamente un grosso vantaggio ai giocatori, i quali potranno iniziare a prendere dimestichezza con il sistema di gioco e a costruirsi la propria squadra nel migliore dei modi. A tal proposito, se siete interessati a conoscere meglio FIFA 22 e tutti i suoi contenuti, allora vi consigliamo di dare un’occhiata alle squadre di Serie A che saranno all’interno del gioco, oppure consultate la nostra anteprima sulla modalità ristrutturata del titolo calcistico, FUT.