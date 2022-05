Finalmente ci siamo quasi, una delle funzionalità più richieste dai giocatori di FIFA 22 sta per essere introdotta in via ufficiale da Electronic Arts. Parliamo ovviamente del cross-play tra le piattaforme PlayStation, Xbox e Google Stadia, ma prima di poter sfidare giocatori su più sistemi da gioco, EA ha confermato che sta per arrivare una fase di test per sperimentare il corretto funzionamento di tale funzionalità.

Come annuncia Electronic Arts tramite un nuovo post, la compagnia statunitense non vede l’ora di consentire ai giocatori di giocare insieme su più piattaforme. Nel prossimo futuro inizierà il test sul cross-play sia nelle stagioni online che nelle amichevoli online sulle versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e Stadia di FIFA 22. Oltre a questo, EA ha già sottolineato come nella fase di test il team di sviluppo sarà pronto a ricevere tutto il feedback da parte dei giocatori.

Al momento Electronic Arts non ha ancora annunciato quando partirà questo test per il cross-play di FIFA 22, ma la compagnia ha già dato ai più curiosi un link da visitare, il quale verrà aggiornato con tutte le novità del caso prossimamente. Oltre a questo, all’interno del post pubblicato recentemente sul blog di FIFA è possibile trovare una corposa FAQ contenente una serie di informazioni sul test cross-play in arrivo.

Ora come ora non possiamo fare altro che attendere nuove comunicazioni da parte di EA, così da poter capire quando potremo finalmente testare le potenzialità di questa nuova funzionalità per FIFA 22.