FIFA 22 | Come guadagnare crediti velocemente in FUT 22

Come ogni anno è uscito un nuovo capitolo della serie calcistica più amata del mondo e, come ogni anno, ci ritroviamo qui a pensare a come guadagnare rapidamente i crediti giocando ad Ultimate Team. Ecco, per l’appunto, la nostra guida a Fifa 22 per guadagnare velocemente crediti ed essere i migliori sul campo.

In Fifa 22 la risorsa più importante di sicuro è rappresentata dai crediti, una vera e propria moneta da utilizzare per finalizzare l’acquisto dei giocatori per rose delle squadre e SBC (Squad Building Challenge). I crediti si possono utilizzare anche per acquistare allenatori, contratti, rose, o oggetti stadio, tutti elementi che ne innalzano ancor di più l’importanza agli occhi del giocatore.

I crediti in questione si possono ottenere giocando normalmente a Fifa o attraverso le microtransazioni. Completando le missioni che vengono assegnate dal gioco il giocatore potrà mettere mano su diversi pacchetti contenenti anche crediti, semplicemente giocando partite, vincendo partite o rispettando determinate condizioni. Questo procedimento, chiaramente, richiede un sacco di ore di gioco ed è accompagnato dal classico sistema di microtransazioni per acquistare valuta di gioco con soldi reali.

Data la legittimità del non voler mettere mano al portafogli per vincere più semplicemente su Fifa 22, oggi vediamo insieme alcuni tra i migliori metodi che si possono seguire per guadagnare crediti e diventare ricchi. Questi metodi sono particolarmente utili se si gioca prevalentemente a FUT 22.

FIFA 22: come guadagnare crediti col Mercato Trasferimenti FUT 22 (e Futbin)

Partiamo immediatamente con le informazioni di base. FUT 22, o Fifa Ultimate Team 22, è una modalità di gioco del noto gioco di calcio che basa tutto il suo gameplay sulla creazione di una squadra di calcio partendo da giocatori realmente esistenti. Ogni giocatore possiede le sue statistiche che sono raccolte ed esemplificate in delle carte di diverse rarità. Queste carte possono essere vendute tra i giocatori attraverso un apposito strumento fornito dal gioco chiamato Mercato Trasferimenti FUT, il cui funzionamento ricorda da vicino quello di strumenti finanziari ben più noti tipo la borsa.

L’argomento è decisamente complesso, per questo motivo per poter comprendere in maniera approfondita il magico mondo del FUT vi consigliamo di guardare diversi video, realizzati dalla nutritissima community che è appassionata del gioco.

Nello specifico questo video è un buon punto di partenza per comprendere i rudimenti base della modalità.

Vi consigliamo anche di dare un’occhiata ad un’altra serie di video chiamata Fifa Road To Glory realizzata dallo YouTuber La5sty che, nel corso delle passate edizioni, ha fatto molto parlare di sé per la qualità dei consigli. Qui sotto trovate il primo episodio.

Se invece sapete già come muovervi all’interno del mondo del FUT vi consigliamo di puntare su FUTBIN per poter conoscere in tempo quasi reale il valore dei giocatori che volete vendere o acquistare.

FUT 22: come praticare lo “sniping” per fare crediti facili

C’è una pratica molto conosciuta ma, comunque, universalmente efficace chiamata sniping con il quale sfruttando particolari categorie di giocatori è possibile fare molti crediti in maniera facile.

Questo metodo è talmente semplice che non ha nemmeno bisogno di un video youtube dedicato, basta che ascoltate il procedimento che vi abbiamo descritto qui sotto.

Noi, nel nostro piccolo, vi liquidiamo con questi consigli che un po’ più semplici fa ugualmente efficaci.

In primis dovete trovare un giocatore che è molto ricercato ma abbastanza economico da poter essere acquistato senza spendere una fortuna.

In generale i giocatori della Premier League o quelli della Liga rientrano spesso all’interno di questa categoria. La scelta migliore sarebbe quella di acquistare un giocatore che gioca in un ruolo poco popolare, come centrocampista difensivo o terzino, avendo la cura e l’accortezza di acquistare SOLO un giocatore in cui la domanda supera l’offerta. A questo punto è necessario comprendere il valore medio della sua offerta.

Per farlo sarà semplicemente seguire un po’ di aste e annotarsi i valori, in modo poi da poter fare alla media. Anche senza calcolatrice basta capire più o meno su che cifra orientarsi. A questo punto è necessario piazzare delle offerte con un solo imperativo morale: ogni volta che acquistiamo il giocatore dovremo essere sicuri di trarre del profitto.

Per fare ciò non partecipiamo alle aste in prima pagina, bensì cerchiamo di partecipare alle aste in terza o quarta pagina in modo da poter piazzare per primi un offerta.

A questo punto seguiamo l’asta piazzando diverse offerte e controlliamo poi l’esito dell’asta. Chiaramente non aspettatevi di vincere tutte le offerte che piazzate: in media concluderete positivamente tra il 10 ed il 35% delle offerte piazzate.

L’importante è rappresentato dall’ottenere le carte: una volta ottenute potrete semplicemente venderle per fare crediti extra, iniziando finalmente ad accumularli.

I crediti ricavati con questo metodo, per buona norma, andrebbero tenuti in conto per poter poi passare a giocatori più costosi rispetto a quelli scelti inizialmente, aumentando di volta in volta i ricavi fatti con il metodo.

Nota bene: questo metodo da il meglio di sé se si eseguono le transazioni tra la domenica ed il lunedì (in modo da non far fluttuare i prezzi a causa della weekend league) e si rivendono invece tra mercoledì, giovedì e venerdì.

Sfruttando queste tempistiche, infatti, sarà possibile sfruttare i rincari dovuti alla sopracitata weekend league per alzare ancor di più l’asticella dei nostri ricavi.

Diffidate SEMPRE da chi invece vi propone di utilizzare bot per automatizzare il processo: l’utilizzo dei bot, infatti, può portare a conseguenze sgradevoli come sospensioni o ban dell’account.