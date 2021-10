FIFA 22: day one con calo nelle vendite, ma non è un flop

Il day one di FIFA 22 ha riservato parecchie sorprese, almeno nel Regno Unito. Come riportano i dati di vendita dell’ultima settimana, infatti, il nuovo sportivo di Electronic Arts non è riuscito a svettare per quanto riguarda le copie fisiche, che hanno visto un calo a livello di volume di vendita decisamente importante.

Come riportato da GamesIndustry, che cita direttamente le classifiche di vendite dell’UK, il day one di FIFA 22 ha visto un calo di circa il 35% delle copie fisiche vendute nei negozi. Questo si allinea al trend della precedente edizione, che vide addirittura un calo ancora maggiore rispetto alla situazione attuale, con un 42% di copie fisiche in meno. Contestualizzato, però, alla grave situazione pandemica che probabilmente nel corso del 2020 ha spinto ancora più consumatori a rivolgersi all’edizione digitale.

Nonostante questi numeri, infatti, difficilmente FIFA 22 non ha avuto un impatto positivo nelle casse di EA Sports e di Electronic Arts. Le classifiche di vendita di tutto il mondo, infatti, non tengono conto delle copie digitali. Difficile dunque ipotizzare un flop a livello di vendite ma come dimostrato già lo scorso anno, sono sempre di più i giocatori che si rivolgono al mercato digitale, spinti anche da alcuni sconti presenti sia sui vari store, sia inclusi nelle subscription come EA Play, che offre ad esempio un 20% in meno rispetto al prezzo di lancio a patto di rispettare alcuni criteri, come ad esempio aver giocato al gioco precedente ed essere abbonati, appunto, al servizio disponibile oramai su tutte le piattaforme.

FIFA 22 ha debutto lo scorso venerdì per tutti su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC e Stadia. Le novità più importanti sono esclusive per la next gen (oltre che per la versione Stadia) ma nel corso del weekend ha debuttato un cosmetico per Ultimate Team decisamente particolare: trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.