FIFA 22: ecco il primo gameplay su console next-gen

Tutti gli appassionati di calcio si trovano in un momento di difficoltà in questi mesi. eFootball ha promesso che la sua versione gratis del titolo calcistico conosciuto come Pro Evolution Soccer non avrà nulla da invidiare ai vecchi capitoli della serie e che hanno già un piano per il rilascio di aggiornamenti costante e che andranno ad arricchire l’esperienza sempre di più. Ovviamente dall’altro lato della barricata c’è FIFA 22, serie che ormai ha raggiunto una maturazione tale con un pubblico sempre in crescita.

Ovviamente la lotta alle licenze calcistica è ormai aperta e già abbiamo potuto assistere a dei forti botta e risposta. Se da un lato c’è un titolo che mira ad essere aperto a tutti e sicuramente voglioso di entrare dalla porta principale dell’esport, dall’altro lato abbiamo quella che è l’istituzione del calcio nei videogiochi per molte persone. Quest’anno inoltre la stessa EA ha promesso grandi cose soprattutto sulle console di nuova generazione. E forse cosi sarà.

Proprio poche ore fa infatti è stato diffuso il primo gameplay di una partita intera giocata da due professionisti. Il tutto inoltre è stato completamente gicoato su console di nuova generazione, e la differenza in alcuni movimenti è praticamente percettibile. Quello che vi consigliamo è anche leggere i nostri speciali e le nostre anteprime su FIFA 22, che quest’anno deve sorprendere soprattutto nella voglia di innovarsi su PS5 e Xbox Series. Detto questo non ci resta che consigliarvi di vedere la partita nella sua interezza.

Se siete curiosi inoltre di come sta proseguendo la comunicazione di eFootball di Konami, vi consigliamo di dare un’occhiata alle ultime notizie. Perché magari siete interessati a capire cosa potremo fare con la prima versione che sarò disponibile gratuitamente!