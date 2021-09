FIFA 22: ecco le squadre di Serie A con e senza licenza

Manca sempre meno al lancio di FIFA 22, con la stagione calcistica virtuale che sta per entrare nel vivo delle sue fasi iniziali. Arrivati a questo periodo dell’anno, gli appassionati della serie calcistica di EA sono sempre incuriositi delle novità che si potranno godere tra i campionati che il nuovo titolo metterà a disposizione dei giocatori. Immancabile la presenza della Serie A, ma quali saranno e quante saranno le squadre del nostro campionato ad avere le licenze, e quali ne saranno sprovviste?!

Come era già stato confermato diversi mesi fa, le licenze delle squadre del massimo campionato di calcio italiano non saranno tutte in FIFA 22, dato che alcune di essere sono esclusive del titolo concorrente eFootball. La buona notizia, però, è che chi acquisterà la nuova iterazione sportiva di EA Sports troverà una Serie A con la bellezza di 16 squadre su licenza, mentre le quattro restanti ne saranno sprovviste.

Come già accaduto nelle scorse stagioni, una delle squadre italiane presenti in FIFA 22 e che sarà di nuovo senza licenza è la Juventus, che si chiamerà ancora una volta Piemonte Calcio. A seguire la squadra di Torino ci saranno altre tre squadre della Serie A, ovvero AS Roma, SS Lazio e Atalanta. Tutte e tre queste altre squadre avranno loghi e divise da gioco non ufficiali, mentre si chiameranno rispettivamente: Roma FC, Latium e Bergamo Calcio.

Di seguito, invece, troviamo la lista completa delle restanti 16 squadre di Serie A che avranno la licenza in FIFA 22:

Bologna F.C. 1909

Cagliari Calcio

Empoli F.C.

ACF Fiorentina

Genoa C.F.C.

Hellas Verona F.C.

FC Internazionale Milano

A.C. Milan

S.S.C. Napoli

U.S. Salernitana 1919

U.C. Sampdoria

U.S. Sassuolo Calcio

Spezia Calcio

Torino F.C.

Udinese Calcio

Venezia F.C.

Ora che conosciamo meglio come sarà gestito anche il massimo campionato italiano, non ci resta che attendere il prossimo 1 ottobre, giorno di lancio di FIFA 22.