FIFA 22 FUT: annunciate le ricompense della Stagione 1

Manca sempre meno al lancio di FIFA 22, anche se molti utenti ci stanno già giocando grazie all’accesso anticipato proposto da EA. Nel frattempo, la compagnia americana ha annunciato quali saranno le ricompense della Stagione 1 della modalità FUT.

La prima stagione della modalità FIFA Ultimate Team in FIFA 22 terminerà in data 15 novembre e, completando i vari obbiettivi richiesti dal gioco, i giocatori saranno in grado di ottenere la bellezza di 30 oggetti di diversi genere.

Tra queste ricompense si possono trovare una serie di carte speciali, palloni, boost di monete e giocatori speciali da scegliere.

Prestito giocatore oro a scelta tra Foden, Hernandez o Joao Felix 500 monete per 5 partite Premium Gold Pack Temi per il tifo: Light Warden, Meta-Ball o Abandonware Prestito giocatore: Davies (Bayern Monaco) Distintivo: Light Warden, Meta-Ball o Abandonware 26 pacchetti Jumbo Gold Temi tifo XL Light Warden, Meta-Ball o Abandonware Pacchetto giocatori oro Pallone BAL 9000 Tema stadio Light Warden, Meta-Ball o Abandonware Tifo Offside Bot, Joey’s Bots o Omega Prime Prestito giocatore oro Lautaro Martinez (Inter) Pacchetto giocatori Prime Gold Small Prestito giocatore oro Alexander-Arnold ( Liverpool) Distintivo Offside Bot, Joey’s Bots o Omega Prime Pacchetto oro gratuito Pacchetto oro gratuito Temi tifo XL Offside Bot, Joey’s Bots e Omega Prime Pacchetto oro premium Tema Stadio Offside Bot, Joey’s Bots o Omega Prime Tifo Slipstream, Win Streak o Digital Transcendence Pacchetto gratuito Giocatori Electrum Mega Pacchetto gratuito Distintivo Slipstream, Win Streak o Digital Transcendence Tema tifo XL Slipstream, Win Streak o Digital Transcendence Pack gratuito a scelta tra pacchetti della Premier League, Bundesliga o la Liga spagnola Pallone Disco Tema stadio Slipstream, Win Streak or Digital Transcendence Giocatore a sceltra tra Davidson (Alanyaspor), Bou (New England Revolution) o Pedro Porro (Sporting CP)

Vi ricordiamo che FIFA 22 uscirà il prossimo 1 ottobre per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Google Stadia.