FIFA 22 Ultimate Team | La Guida Completa

La nuova incarnazione del gioco di calcio è finalmente disponibile, ma per gettarsi nelle numerose competizioni presenti e crescere una squadra di veri campioni, anche il giocatore più rodato dovrà faticare un bel po’. Con questa guida completa a FIFA 22 vi aiuteremo ad affrontare il gioco al meglio, consigliandovi le migliori strategie per ottenere crediti, quali sono i migliori giocatori del gioco (per ogni competizione e i META di ogni stagione) e vi forniremo anche una mano per comprendere al meglio ogni meccanismo del FUT 22 e le migliori squadre per vincere anche in questa competizione.

Ecco tutti i contenuti della nostra guida strategica a FIFA 22:

FIFA 22 è l’ultima evoluzione di uno dei simulatori calcistici più famosi del mercato videoludico, il primo della next-gen. Si tratta di un titolo che spinge ancora di più sul realismo grazie all’Hypermotion Technology che ha permesso di creare animazioni mai viste prima e di andare a perfezionare la fisica della palla, le micro gesture degli stop, ma anche i passaggi e le azioni complessive in campo. A livello di modalità presenti arriva Volta, per chi cerca il calcio arcade alla FIFA Street e poi c’è la modalità Carriera, che con “Crea il tuo Club” permette di fondare una squadra da zero, allenarla, soddisfare le richieste della dirigenza e, naturalmente, vincere quante più competizioni possibili. Dopo un capitolo di transizione come FIFA 21, questo nuovo titolo è ricco di tutte quelle novità, almeno in termini di gameplay, che ogni fan della serie aspettava.