FIFA 22 ha la colonna sonora più imponente di tutta la serie

La stagione calcistica è ormai iniziata ma quella videoludica deve prendere ancora il via. Ormai mancano pochissime settimane al lancio del nuovo capitolo calcistico di Electronic Arts, ma FIFA 22 sembra essere più in forma che mai. Soprattutto dopo il cambio di formula in cui Konami si è voluta lanciare. Il prossimo capitolo calcistico di EA infatti da quest’anno sarà l’unico ad essere a pagamento sul mercato e che fin dall’inzio avrà una rosa di squadre completa, anche se ovviamente mancheranno alcune licenze che sono state date invece al prossimo eFootball. Oggi invece la società americana ha voluto rivelare anche un altro aspetto importante del gioco per molti videogiocatori.

FIFA e PES stanno raggiungendo standard ormai sempre più elevati.

Soprattutto per quelli che passano molto tempo sul titolo, EA ha voluto rincarare la dose di tracce presenti in FIFA 22 e fare le cose in grande. Nel nuovo capitolo del titolo calcistico saranno infatti presenti più di 122 canzoni provenienti da ben 27 paesi differenti. Prenderanno ovviamente spunto da ogni genere possibile per far si che ogni videogiocatore possa trovare il mood più adatto alla sua persone e quindi di conseguenza passare anche del tempo piacevole tra una partita ed un’altra, soprattutto per chi fa lunghe sessioni di gioco.

“La colonna sonora principale di quest’anno offre 52 nuove tracce, una raccolta che abbraccia il genere di ritmi audaci ed edificanti di artisti come Glass Animals, Polo & Pan, Bakar, CHVRCHES e altri“, afferma un comunicato stampa di EA. Dal lato del Volta Football, l’atmosfera è un po’ diversa; le 70 canzoni dedicate a quel lato del gioco offrono un mix di hip-hop, grime, elettronica e generi musicali più ampi di quelli che troverai nel lato più incentrato su FIFA 22.

Ovviamente la soundtrack è ascoltabile fin da subito, basta cercarla su Spotify e su altri canali di distribuzione. Questa notizia farà sicuramente gola a chi piace ascoltare della buona musica anche mentre si fanno lunghe sessioni di gioco, ma ovviamente a sancire la caratura del titolo sarà ben altro! E noi non vediamo l’ora di capire di che pasta è fatto questo nuovo FIFA 22.