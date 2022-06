Oltre al Team of the Season, svelato la scorsa settimana, EA Sports ha introdotto la Campagna Shapeshifters per FIFA 22 Ultimate Team. La nuova modalità, annunciata nella giornata odierna, consentirà a un elenco di giocatori di poter cambiare ruolo, che influenzeranno il modo in cuo si costruirà la propria squadra.

“Alcuni dei più grandi giocatori di calcio in FUT 22 cambiano forma e si mostrano come non li avete mai visti fino a oggi. Shapeshifters vi porta in una nuova dimensione di FIFA 22, con un range di ruoli cambiati che influenzeranno il modo in cui costruirete la vostra squadra”, si legge nella pagina dedicata alla nuova modalità. Oltre ai giocatori che è possibile trovare nei pacchetto, sarà possibile sbloccare ulteriori Shapeshifter attraverso la campagna, sfruttando le sfide e gli obiettivi.

Quali saranno questi primi giocatori che faranno parte di questa nuova campagna? Tanti e come detto in precedenza, sono tra i più quotati al mondo. Tra questi troviamo Lionel Messi, Heung-min Son, Eden Hazard e Pierre Kalulu. L’elenco completo, con tanto di squadra di appartenenza, è visibile subito qui in basso:

Lionel Messi, Paris Saint-Germain

Heung-min Son, Tottenham Hotspur

Eden Hazard, Real Madrid

Alphonso Davies, FC Bayern Munich

Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona

Youcef Atal, OGC Nice

Leonardo Spinazzola, AS Roma

Pierre Kalulu, AC Milan

Jeremiah St. Juste, Mainz 05

Nordi Mukiele, RB Leipzig

FIFA 22 è disponibile per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il gioco sarà inserito nei prossimi giorni anche su Xbox Game Pass, frutto l’accordo di Microsoft con Electronic Arts che ha portato EA Play all’interno del servizio. La prossima iterazione della serie è prevista per l’autunno del 2023, ma deve essere ancora svelata in maniera ufficiale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.