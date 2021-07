FIFA 22: PC sarà l’ultima ruota del carro, niente next-gen

FIFA 22, il solito gioco sportivo annuale di EA Sports legato al mondo del calcio, è stato annunciato in questi giorni per tutte le piattaforme, incluso il PC, con una nuova tecnologia next-gen chiamata HyperMotion Technology, un sistema basato sul machine learning in grado di donare un profondo realismo ai movimenti e alle tattiche di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Da quanto emerge in queste ore, tuttavia, sembra che la versione PC di FIFA 22 avrebbe diverse limitazioni. Electronic Arts non ha voluto includere l’HyperMotion Technology sulle piattaforme old-gen per ovvi motivi di calcolo, ma stranamente ha incluso tra loro anche il PC. Ad aggiungersi a questa restrizione, il nuovo FIFA non sarebbe nemmeno installabile su più PC contemporaneamente a causa del suo DRM.

Queste decisioni hanno scatenato numerose polemiche tra i fan in giro per internet. Aaron McHardy, Executive Producer di EA Sports, ha specificato che la versione PC di FIFA 22 è stata resa old-gen per cercare di mantenere i requisiti minimi il più bassi possibile, aggiungendo come spiegazione di tale decisione le poche scorte di schede grafiche, la cui produzione e distribuzione sono messe a dura prova dalla pandemia, dagli scalper e dai minatori di criptovalute. La stessa sorte sarebbe toccata anche alla versione di Google Stadia. In altre parole, FIFA 22 è giocabile nella sua versione next-gen solo su Xbox Series X e PlayStation 5.

Per quanto riguarda invece la questione DRM, è possibile trovare la seguente descrizione sui client di Origin e di Steam: “DRM di terzi: è richiesta l’attivazione online e l’installazione e l’utilizzo in background del software client Origin. Numero massimo di attivazioni: 1“. Anche questa decisione ha mandato su tutte le furie il web, trattandosi di una limitazione insensata.

Ricordiamo che FIFA 22 uscirà il 1 ottobre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Stadia e Nintendo Switch, ma chi comprerà la versione Ultimate avrà la possibilità di giocare al titolo in accesso anticipato a partire dal 27 settembre 2021. Ulteriori dettagli di FIFA 22 e un primo gameplay saranno disponibili durante l’EA Play Live del 22 luglio 2021.