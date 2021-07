FIFA 22 ufficiale, ecco il primo trailer!

FIFA 22 aveva già fatto parlare di sé nelle ultime ore, quando Electronic Arts ne ha svelato la cover star sarà nientemeno che di Kylian Mbappé, il calciatore del Paris Saint-Germain torna a mettersi in mostra sulla copertina del gioco dopo esser stato già presente su quella del precedente FIFA 21. L’opera calcistica targata EA Sports, infatti, è ormai attesissima dagli appassionati di tutto il mondo, che non vedono l’ora di scoprirne tutte le informazioni e novità.

Già in precedenza vi avevamo riportato la possibilità che il motore di gioco sarebbe stato cambiato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, o delle prime presunte immagini di gameplay, ma adesso è Electronic Arts a dare delle conferme ufficiali. Il reveal trailer, che vi lasciamo di seguito, mostra la tecnologia HyperMotion che permette al team di sviluppo di tracciare con precisione i movimenti della palla e dei calciatori. Tuttavia, dal sito ufficiale scopriamo che si tratta di una novità esclusiva per le versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e Stadia.

FIFA 22 sarà disponibile nella Standard Edition e Ultimate Edition, con quest’ultima edizione che prevede l’accesso anticipato al titolo di ben 4 giorni e l’aggiornamento gratuito dalla versione PS4 o Xbox One a quella PS5 o Xbox Series X|S oltre che a molte altre novità. Presumibilmente, quindi, sulle console Xbox non sarà presente lo smart delivery, dato che l’update di passaggio generazionale è acquistabile solo grazie a questa edizione.

Scopriamo anche la data di lancio: FIFA 22 sarà rilasciato il 1 ottobre 2021 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia, mentre il 27 settembre 2021 sarà disponibile in accesso anticipato. Facendo parte del catalogo di EA Play, possiamo credere che sarà presente in automatico anche in quello di Xbox Game Pass Ultimate. Inoltre, è molto probabile che il publisher tornerà a mostrare dettagliatamente FIFA 22 durante l’EA Play Live, che ricordiamo si terrà il 22 luglio 2021.