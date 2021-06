FIFA 22 si mostra per la prima volta, ecco le immagini

FIFA 22, il prossimo capitolo della famosa serie calcistica targata EA Sports, è sicuramente uno dei giochi più attesi di quest’anno. Sebbene non si sia visto ancora un trailer ufficiale, siamo ormai abituati a vederlo per la prima volta proprio durante il periodo estivo e testarlo con mano proprio nei mesi finali. Nelle recenti settimane si è scoperto che probabilmente il titolo attuerà un cambiamento riguardante il motore grafico. DICE avrebbe a suo modo spoilerato involontariamente il tutto durante il trailer di Battlefield 2042. Per lo sviluppo delle trasposizioni next gen, infatti, è stata utilizzata una versione aggiornata del motore di gioco “Frostbite” ideato da DICE stessa che viene definita dal team di sviluppo semplicemente “Frostbite 4”.

Nulla di ufficiale, ma è possibile che ne scopriremo di più durante l’evento di EA, in programma il prossimo 22 luglio. Probabile quindi che FIFA 22 sia il protagonista dello show, ma già in queste ore sono apparse diverse immagini a riguardo. Le immagini e i dettagli provengono dal leaker PlayStationSize che ha rivelato il logo ufficiale (che avete potuto visionare proprio qui sopra) ed il menù di gioco.

Purtroppo non esistono al momento immagini in-game, ma è plausibile che questo improvviso leak possa in qualche modo anticipare qualcosa relativo al gioco vero e proprio. Nonostante il capitolo attuale ha ricevuto diverse critiche dagli appassionati, è giusto sottolineare che FIFA è da sempre ritenuto una delle opere più apprezzate e vendute di sempre, specialmente in Italia.

Speriamo quindi che questo nuovo FIFA 22 sia davvero il capitolo della rinascita dell’intero franchise, sappiamo tutti quanto ne ha bisogno. Fateci sapere cosa ne pensate di queste prime foto ufficiali con un commento qui sotto nella sezione dedicata. In attesa di eventuali notizie in merito vi invitiamo, come di consueto, a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.