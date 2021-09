FIFA 22: tra le nuove squadre c’è un VIP inaspettato

Le settimane che ci distanziano dall’arrivo di FIFA 22 cominciano a calare sempre di più, con le informazioni sul titolo che diventano sempre maggiori. Delle novità presenti nella nuova iterazione di EA Sports ne sappiamo già molto, ma non tutto quel che troveremo nel gioco è stato svelato. Ci sono ancora un po’ di soprese che i giocatori potranno scoprire non appena la nuova stagione calcistica virtuale comincerà, e una di queste è a dir poco inaspettata.

Dopo aver annunciato la lista delle squadre con licenza della Serie A 2021/2022, sappiamo che FIFA 22 andrà ad ampliare i campionati inglesi con una serie di nuove squadre preseti nel roster delle competizioni. Tra questi troviamo una novità assoluta che milita nella National League, la quinta categoria inglese che, tra le sue fila, quest’anno avrà anche una squadra a dir poco speciale; il Wrexham AFC, la squadra du Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Il duo di Hollywood è diventato proprietario della squadra gallese che milita nella National League inglese, e con grande orgoglio il profilo Twitter ufficiale della squadra di calcio ha voluto annunciare la propria presenza in FIFA 22 proprio di recente. La squadra di Reynolds verrà aggiunta al gioco nella categoria “Resto del mondo”, insieme ad una serie di altre squadre che non rientrano in nessuno degli altri campionati già inclusi nel gioco.

This is a statement from the press office of Wrexham AFC regarding #FIFA22

"We're in the game".

Ends.@EASPORTSFIFA

🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/88tYTs2lkX

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) September 12, 2021