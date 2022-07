In questi giorni EA Sports sta cominciando un primo percorso comunicativo su FIFA 23. La nuova iterazione del brand calcistico di Electronic Arts darà il via alla nuova stagione virtuale con tutta una serie di novità, e con i primi trailer e le prime immagini possiamo vederne solo alcune. In attesa di poter vedere in azione il gioco in uscita il prossimo autunno, sono arrivate delle brutte notizie per quanto riguarda tutti i possessori di console Nintendo Switch.

In questi anni siamo stati abituati a vedere due versioni ben distinte di FIFA su console e PC e Nintendo Switch. Per quanto riguarda la versione dedicata alla console ibrida di Nintendo, EA ha sempre puntato alla realizzazione di una versione Legacy. Tale edizione è meno curata e presenta meno contenuti rispetto alle versioni madre che escono ogni anno su console e PC, e anche FIFA 23 non cambierà questo paradigma.

Ad annunciare il tutto è stata la stessa EA, confermando con quanto segue: “tutte le funzionalità e le modalità di gioco su Nintendo Switch avranno le stesse caratteristiche di FIFA 22 e presenteranno lo stesso gameplay di FIFA 22 Legacy Edition senza alcun nuovo sviluppo o miglioramenti significativi”. Cosa cambierà in FIFA 23 su Switch quindi? Ovviamente saranno aggiunte le nuove squadre con nuove rose e divise aggiornate, i nuovi stadi e i campionati di club femminili come la Barclays FA Women’s Super League e la France D1 Arkema.

Di seguito trovate tutte le modalità che saranno presenti in FIFA 23 Legacy Edition per Nintendo Switch:

Kick Off

Career Mode

Tournaments

Women’s International Cup

Skill Games

Online Seasons & Friendlies

Local Seasons

Ultimate Team

Infine, per quanto riguarda la modalità FUT Live su Nintendo Switch sarà altrettanto differente rispetto alla stessa modalità presente nella versione del gioco per console e PC. Infine, vi ricordiamo che FIFA 23 uscirà il 27 settembre per quanto riguarda la Ultimate Edition, mentre la Standard Edition arriverà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali il 30 settembre.