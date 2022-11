In queste ore EA ha annunciato quelle che saranno le prossime novità in arrivo su FIFA 23. La simulazione calcistica per eccellenza sta per aggiungere all’esperienza anche una modalità tutta dedicata ai prossimi mondiali di calcio che si disputeranno in Qatar, ma le buone notizie non finiscono qua. Giusto in queste ore apprendiamo come la nuova iterazione della saga sportiva di EA è riuscita nell’intento di superare, e non di poco, i già ottimi risultati ottenuti dal precedente capitolo.

Stando a quanto dichiarato di recente da Electronic Arts, FIFA 23 (lo potete acquistare su Amazon) ha portato a casa numeri da record per la compagnia statunitense. Solamente nel corso della prima settimana di vita, il gioco calcistico ha superato gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso da FIFA 22. Oltre a ciò, i numeri positivi si sono riversati anche nella modalità online FIFA Ultimate Team, importante fulcro dell’esperienza che accoglie giornalmente milioni di appassionati da tutto il mondo.

Nello specifico EA ha dichiarato che FIFA 23 è riuscito ad attirare la bellezza di oltre 10,3 milioni di giocatori solamente nei primi sette giorni di vita del gioco. Un risultato migliore di quanto accaduto nello stesso periodo di tempo all’incirca un anno fa, con FIFA 22 che nella sua prima settimana era riuscito a raggiungere 9,1 milioni di giocatori. Ma non è tutto, dato che anche le vendite del gioco sono state superiori rispetto alla iterazione precedente.

Stando a quanto affermato da Electronic Arts, le vendite di FIFA 23 sono aumentate del 10% rispetto a quelle di FIFA 22. Quelli pubblicati da EA sono tutti numeri positivi che ci danno idea di come ancora oggi, dopo anni, la simulazione calcistica targata EA Sports continua ad essere l’esperienza definitiva per chi ama lo sport del calcio, e siamo sicuri che con l’avvento dei mondiali le attenzioni dei giocatori verso il gioco non potranno fare altro che aumentare.