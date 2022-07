EA Sports ha appena diffuso il primo trailer di gameplay per FIFA 23. Stiamo entrando nel periodo caldo per il titolo calcistico più longevo sul mercato che, per la sua ultima stagione prima del cambio nome, continua a mostrare contenuti nuovi. Solo pochi giorni fa, infatti, gli sviluppatori hanno annunciato il ritorno della Juventus tra i club con licenza ufficiale. Nel trailer odierno, invece, vediamo introdotte le molteplici novità dal lato gameplay che il titolo offrirà.

La novità principale di FIFA 23 è senza dubbio l’inserimento del nuovo e migliorato Hypermotion 2. Si tratta di un nuovo sistema di scansione dei movimenti che permette delle animazioni più fluide e fedeli. Esso sarà utilizzato per rendere più fedeli gli stili di corsa dei diversi giocatori, per migliorare la fisica di gioco negli impatti con il pallone e per rendere più fedeli anche i movimenti delle calciatrici nei match femminili. Inoltre, EA Sports ha lavorato parecchio sui portieri che, proprio grazie a questi nuovi movimenti, realizzeranno gesti tecnici migliorati con interventi che potranno sfruttare anche la punta delle dita.

A migliorare, in questa nuova edizione del titolo calcistico sono anche i reparti offensivi e difensivi. Nel primo caso, FIFA 23 permette agli attaccanti una nuova meccanica di tiro definita Power Shot. Questa consentirà una conclusione con maggior possibilità di finalizzare ma che, di contro, sarà più difficile da padroneggiare rispetto a un tiro standard. Nel reparto difensivo, invece, potremo sfruttare nuovi movimenti per contrastare l’avversario prendendo posizione e un nuovo e migliorato sistema di scivolata. Quest’ultimo ci permetterà di allontanare il pallone in modo più efficace rispetto ai tackle standard.

Vi ricordiamo, infine, che FIFA 23 segna la fine dell’accordo tra EA e la FIFA. Il titolo calcistico tornerà la prossima stagione con un nuovo nome. Quest’anno, invece, la sua uscita è prevista per il 27 settembre 2021 su PC e console.