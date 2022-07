Come ogni anno, il periodo estivo è quello in cui al calcio giocato si sostituisce il calcio parlato. Ma, oltre a trattative di mercato e preparativi per la nuova stagione, in questi mesi si parla sempre anche di videogiochi calcistici. A questo proposito, EA ha recentemente rivelato gli atleti di copertina di alcune versioni del nuovo FIFA 23.

La Ultimate Edition di FIFA 23 avrà, infatti, in copertina Sam Kerr del Chelsea e Kylian Mbappé del PSG. L’inclusione di Kerr, che gioca per le squadre femminili del Chelsea e dell’Australia ed è ampiamente considerata una delle migliori calciatrici al mondo, segna la prima volta che un’atleta donna è protagonista di una copertina del titolo sviluppato da EA. Kerr, inoltre, appare sulla copertina di FIFA con indosso una maglia del Chelsea suggerendo dunque l’inclusione del Chelsea FC Women e, in seguito, della Women’s Super League, la massima lega di calcio femminile in Inghilterra, per la prima volta nella storia di FIFA.

La serie FIFA, tuttavia, consente già di giocare nei panni di calciatrici, ma finora solo con squadre internazionali femminili tramite la modalità calcio d’inizio, la modalità Volta in stile FIFA Street e Pro Club. Come recentemente riportato da Eurogamer, il line producer Matthew Lafreniere ha dichiarato durante una presentazione di FIFA 23: “Questo promette di essere il FIFA più inclusivo di sempre, con esperienze completamente nuove costruite per attrarre più giocatori e tifosi di calcio in tutto il mondo. In FIFA, ci impegniamo a costruire un’esperienza equa e aspiriamo a far crescere il calcio femminile”.

La star del calcio francese Mbappé, invece, partecipa alla sua terza copertina consecutiva con quella conquistata su FIFA 23. Ricordiamo infine che il capitolo di quest’anno sarà l’ultimo che vedrà il binomio EA e FIFA. Dalla prossima stagione, infatti, il gioco passerà al nome EA Sports FC, ponendo fine a una delle serie più longeve di tutti i tempi.