Al di là dei problemi relativi al lancio del gioco su PC, FIFA 23 è sicuramente stata una delle uscite più importanti di questa settimana. Siamo certi che anche tantissimi di voi abbiano già messo mano al nuovo titolo di EA Sports ed Electronic Arts, soprattutto considerando che si tratta dell’ultimo episodio prima che il publisher statunitense e la governance del calcio mondiale prendano strade separate. Tra i tanti che hanno avuto modo di acquistare l’ultima iterazione del gioco di calcio, però, c’è anche un giocatore che nelle ore immediatamente successive al lancio ha ricevuto uno splendido regalo da parte della sua ragazza.

Amelia Wilson, questo il nome della protagonista della nostra storia, ha deciso di preparare una sorpresa al suo compagno. Sapendo bene che il 30 settembre 2022 sarebbe stato il giorno di lancio di FIFA 23, la donna ha deciso di preparare una box piena di snack, bevande e tante altre cose poco salutari ma di sicuro aiuto nell’affrontare il lungo weekend di gioco. Chiamato “FIFA Care Package”, il pacchetto contiene tutto il necessario per poter affrontare delle lunghe sessioni di gioco, magari in Ultimate Team.

La sorpresa, come era ovvio di questi tempi, è andata immediatamente virale su TikTok, social network dove è stato condiviso questo speciale pacchetto. Il filmato, raggiungibile a questo indirizzo, può contare su milioni di contatti e tantissimi commenti. C’è chi ha apprezzato motlo questa speciale sorpresa e chi invece, forse con un tocco ironico, ha commentato in maniera negativa la scelta degli snack.

FIFA 23 è disponibile per console PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch da venerdì 30 settembre 2022. Potete acquistare la vostra copia su Amazon, ma attenzione: il Care Package non è ovviamente incluso, ma potreste chiederlo come regalo ai vostri partner o regalarvelo da soli in caso di necessità: d’altronde, ogni tanto, è anche bello coccolarsi un po’.