Penultimo appuntamento con il nostro viaggio alla scoperta di Fifa 23, quando siamo oramai a poco più di un mese dalla sua release. Dopo aver scoperto tutte le novità legate alla Carriera e in attesa di poter sapere qualcosa di più anche su Fifa Ultimate Team (rimanete connessi su queste pagine, perché la scadenza è per l’11 agosto), quest’oggi vi portiamo nel mondo di due altre modalità che Electronic Arts ha deciso di andare a potenziare. Da un lato troviamo VOLTA, il rebrand di Fifa Street che dopo aver conquistato tutti per il suo ritorno ha restituito un feedback piuttosto timido ai giocatori; dall’altro lato, invece, Pro Club. Non abbiamo avuto modo di mettere le mani sulle due modalità, ma possiamo raccontarvi cosa Electronic Arts ci ha trasmesso in occasione del suo showcase.

Fifa Street ancora più grande

Partiamo da VOLTA, sicuramente la modalità che tra le due attira maggiori attenzioni da parte dei fan. Tra le sue piroette e la possibilità di tornare in strada a giocare a calcio, esaltando la sua componente più popolare, abbiamo la possibilità di annoverare delle interessanti novità che vanno ad aumentare la libertà di gioco. Fifa 23 ha deciso di inserire degli arcade che ci permetteranno di destreggiarci con il Foot Golf, che ci richiederà di segnare un gol con il minor numero di tentativi, proprio come accadrebbe sul green mazza alla mano per ottenere il tanto agognato PAR; subito dopo c’è il Dribble King, che vi richiederà di rimanere all’interno di un cerchio in movimento, evitando tutto ciò che vi verrà scagliato contro; il Percorso a Ostacoli vi chiederà di raggiungere l’altro lato del campo superando qualsiasi oggetto seminato sull’erba cercando di anticipare gli avversari.

Insomma giochi che vanno a rendere più divertente l’esperienza, ma che non sappiamo quanto effettivamente gioveranno nel creare un ambiente gioviale in Fifa 23. VOLTA è sicuramente una modalità atta a staccare da quella che a lungo andare potrebbe diventare una monotonia di FUT, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare un’esperienza mordi e fuggi, senza un vero e proprio seguito. Al di là degli altri arcade offerti, che comprendono il Cattura la palla, Quattro quadrati e Secchi da Battaglia, le idee di Electronic Arts si sono ridotte a quelle che sono delle modalità che variano le già note esperienze da multiplayer, col primo che è palesemente una riproposizione di Cattura la bandiera.

Dal punto di vista del gameplay è invece interessante l’aggiunta degli Stadi XL, così da non ridurre l’esperienza di gioco della strada nei rettangoli contenuti delle precedenti versioni. Avere uno stadio più grande vi permetterà di avere maggior spazio d’azione, ma anche di leggere con più precisione la mossa dell’avversario per tentare di anticiparlo in qualche modo. Allo stesso modo potrete andare a personalizzare tutte le pareti presenti all’interno del campo, decidendo di conseguenza in che modo i rimbalzi dovranno comportarsi e giovare di tutte le nuove acrobazie proposte da Fifa 23.

Uno per tutti, uno per sé stesso

Passiamo adesso a Pro Club, la modalità che vi permette di giocare nei panni di singolo giocatore all’interno di una squadra composta da altri utenti collegati a Fifa. Forse tra le modalità più di nicchia, ma non per questo da sottovalutare, con il capitolo di quest’anno Electronic Arts ha provato a soddisfare tutti quegli appassionati che ciclicamente vanno a reclutare giocatori per creare il miglior team possibile e scendere in campo come una vera e propria squadra di calcio. La prima grande modifica è da ritrovarsi nell’accumulo di punti esperienza, che adesso potrà avvenire non solo grazie all’implementazione con VOLTA, giustificando a questo punto il dedicarsi a delle ore di gioco su strada, ma anche con i 66 giochi di abilità inseriti all’interno del gioco e che potranno essere svolti anche quando i vostri compagni di squadra sono offline, pertanto impossibilitati a giocare.

Electronic Arts ha poi deciso di andare a ribassare la richiesta di punti esperienza per avanzare di livello, riducendo anche i punti obbligatori per raggiungere il grado più alto possibile. Legato a questo sistema ci sarà anche il funzionamento dei perk, che dovrà essere testato pad alla mano per comprenderne la realtà efficacia e bontà: parliamo di potenziamenti da sbloccare nei primi 25 livelli, ottenendo dei power up dal punto di vista dem gameplay. Andiamo da quello che vi permetterà di aumentare la finalizzazione all’interno dell’area di rigore fino a quello che aumenterà l’abilità di intercettare e interrompere i passaggi avversari. All’inizio potrebbe sembrare una sorta di potenziamento degli stili Intesa che si usano in FUT, ma in realtà è un qualcosa di maggiormente più efficace, dato che alcuni avranno anche degli effetti con una durata nel tempo. Ad esempio il Chase Down incrementa per 40 secondi la velocità dei difensori dopo aver perso palla. Insomma, Fifa 23 sarà sempre più Arcade, insomma, con queste aggiunte che potrebbero far storcere il naso a qualcuno, ma sicuramente soddisfare qualcun altro. Nell’attesa di Fifa Ultimate Team…