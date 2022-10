Gli appassionati di FIFA 23 sono in subbuglio per un errore commesso con un pacchetto nel negozio, da parte di Electronic Arts. In base a quanto riportato da ScreenRant parrebbe proprio che un cosiddetto pacchetto Eroe presente nel gioco abbia fatto perdere ai giocatori di FIFA 23 (che potete acquistare su Amazon) una marea di monete.

Parlando nello specifico degli Eroi, si tratta di alcune carte speciali all’interno del gioco caratterizzate da statistiche elevate (non tanto quanto quelle delle Icone, ma comunque molto forti in generale e rare). Solitamente questa tipologia di carte può essere acquistata in game spendendoci anche parecchio, risultando quindi difficilmente accessibili a tutti.

Stando a quanto riportato da VGC però, parrebbe che di recente EA abbia commesso un grande errore in merito a uno specifico pacchetto Eroe, rendendolo acquistabile nel negozio di FIFA 23 per 25.000 monete o 500 punti FIFA. Vedendo un prezzo così basso per un pacchetto del genere gli appassionati si sono fiondati all’acquisto, essendo inoltre anche scambiabile, con la possibilità di rivendere la carta eroe sul mercato (a prezzi più alti ovviamente). Il pacchetto in questione è rimasto disponibile nel negozio di FIFA 23 per circa 25 minuti. Basando la sua economia sulla domanda e sull’offerta, non appena si sono resi conto che il mercato era stato invaso da queste carte eroe, con offerte sempre minori o maggiori per la loro vendita, si sono accorti che qualcosa non andava.

Così il mercato è letteralmente crollato, coinvolgendo tutti quanti, sia coloro che avevano acquistato la carta Eroe prima del rilascio del pacchetto (pagandola di più), sia coloro che hanno forzato la mano dopo. Fortunatamente la situazione è tornata sotto controllo a seguito di una tempestiva rimozione del pacchetto in questione. Per adesso EA non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito a quanto accaduto con FIFA 23, e vi ricordiamo che il titolo è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.