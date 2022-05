Nella giornata di ieri, EA Sports ed Electronic Arts hanno annunciato il loro divorzio da FIFA. La governance del calcio e il publisher di Redwood si sono separati dopo circa 29 anni di collaborazione, che ha portato alla release di tantissimi simulatori calcistici che hanno fatto il loro esordio su praticamente tutte le piattaforme. Se per EA sono già stati svelati alcuni dettagli sui prossimi passi, discorso ben diverso è invece relativo all’organizzazione del calcio mondiale, che con una press release ha chiarito le sue posizioni in merito a questo divorzio, limitandosi a qualche proclamo.

Partiamo subito dal primo punto, quello che può interessare tantissimi fan del brand: no, i giochi di calcio targati FIFA non cesseranno di esistere. La rottura con Electronic Arts sta portando la governance del calcio mondiale a effettuare colloqui con publisher, sviluppatori e investitori per la prossima iterazione del brand. Da Ginevra assicurano, tra l’altro, che i loro prossimi giochi saranno migliori rispetto a quelli che verranno in futuro, quasi una dichiarazione di sfida, che dimostra come Infantino e soci non abbiano probabilmente apprezzato le dichiarazioni di EA.

“Il nome di FIFA è l’unico originale, a livello globale. La costante in tutti i giochi è proprio il nome e rimarrà per sempre il miglior gioco di calcio”, le parole di Gianni Infantino, che nell’organizzazione ricopre il ruolo di presidente. Oltre ai giochi simulativi, a Ginevra stanno programmando anche un’altra serie di titoli che si dissoceranno dal classico titolo calcistico. Alcuni di questi saranno anche lanciati abbastanza presto, ovvero nel terzo trimeste del 2022. Uno di questi sarà una celebrazione videoludica della World Cup, ovvero la Coppa del Mondo, che si terrà in Qatar negli ultimi mesi di quest’anno.

Il futuro è però ancora più complesso di così. La FIFA ha detto basta alla licenza in esclusiva. “Lavoreremo con diversi partner invece di dare in esclusiva i diritti per i videogiochi e le competizioni Esport a un singolo publisher”. Difficile capire, però, se basterà ad affrontare EA Sports FC, il futuro dei giochi di calcio di Electronic Arts.