FIFA: il titolo EA potrebbe diventare free to play come PES

La notizia del passaggio a free to play della saga calcistica di PES ha smosso parecchio gli animi dei videogiocatori. Anche se Konami ha poi confermato che alcuni contenuti verranno resi a pagamento, tutta la parte online del nuovo eFootball sarà giocabile gratuitamente da chiunque sia interessato. Questa evoluzione potrebbe attuarla anche la saga di FIFA, portando i videogiochi calcistici ad abbandonare una formula stagionale a favore di un titolo unico che andrà ad essere costantemente aggiornato.

A svelarci questa possibilità è stato un noto leaker da sempre molto vicino al brand sportivo di Electronic Arts. Stando ad un nuovo post pubblicato dal leaker Donk, il quale ci ha preso molto spesso in passato, con FIFA 23 EA punterà nel trasformare la celebre saga calcistica in un titolo free to play, esattamente come ha già fatto Konami con il proprio nuovo eFootball. Oltre a questo, il titolo supporterà il cross-play, permettendo a chiunque di giocare insieme indipendentemente dalla piattaforma su cui si possiede il gioco.

Quest’ultima novità potrebbe essere un qualcosa di molto richiesto dai fan da molto tempo, dato che, anche in FIFA 22 non è supportato il cross-play. Il passaggio a titolo gratuito porterebbe FIFA a rivaleggiare nuovamente contro la saga di eFootball, la quale farà il passaggio a gioco free to play ben un anno prima, sempre se Electronic Arts dovesse confermare le indiscrezioni portate a galla di recente da questo leaker.

Free to play 🤝 Cross platform #FIFA23 — Donk | #FIFA22 (@DonkTrading) July 17, 2021

Al momento è difficile capire quanto ci sia di reale nelle dichiarazioni a sorpresa di Donk, ed è sicuramente presto per avere una conferma o una smentita da parte di EA dato che la compagnia si concentrerà prima sul pubblicizzare e supportare FIFA 22. Anche per questo, come al solito, vi ricordiamo che si tratta di meri rumor al momento, e vi consigliamo di prendere il tweet del leaker con le dovute attenzioni.