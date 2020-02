Final Fantasy 11: la versione per dispositivi mobile è ancora in sviluppo

Prima di Final Fantasy 14, la famosissima saga di Square si era già approcciata al genere degli MMORPG con Final Fantasy 11. Anche se l’undicesimo capitolo non è mai riuscito ad ottenere il successo di 14, il titolo ha comunque avuto, e ha ancora, un discreto seguito. Tempo fa, il team di sviluppo Nexom aveva annunciato il ritorno del primo gioco online di Final Fantasy per dispositivi mobile, per poi perdere traccia del tutto poco tempo dopo, ma a quanto pare lo sviluppo del titolo è più vivo che mai.

Attraverso la propria conferenza finanziaria, Nexom ha parlato di quelli che saranno i prossimi progetti del team. Durante l’annuncio è arrivata la confermano che lo sviluppo di Final Fantasy 11 Mobile, che è stato rinominato come 11R, è ancora attivo. Tuttavia, il titolo non appare ancora nella lineup di Nexom per il 2020, quindi ci potrebbe volere ancora del tempo prima di poterci mettere le mani sopra.

Final Fantasy 11 è uscito originariamente nel 2004 su PlayStation 2 e PC, con una versione Xbox 360 che è arrivata due anni dopo. Mentre i server delle versioni console sono stati chiusi, quelli della versione per PC risultano ancora in esecuzione, con l’ultimo importante aggiornamento che è stato rilasciato nel 2015.

Nonostante gran parte della community online di Final Fantasy sia tutta sull’apprezzatissimo quattordicesimo capitolo, c’è ancora una stretta nicchia di giocatori che popola i server PC di Final Fantasy 11. Come accogliereste l’arrivo dell undicesimo capitolo di Final Fantasy sui dispositivi mobile?