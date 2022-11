Giusto qualche giorno fa abbiamo potuto scoprire una serie di importanti dettagli sul prossimo Final Fantasy 16, ma a quanto pare questo periodo è ricco di tante corpose novità per chi segue lo storico franchise di Square Enix. Ancora oggi Final Fantasy 14 continua ad essere uno degli MMORPG più in voga che ci siano sulla piazza, ed è risaputo che la community del titolo è una delle più affiatate e positive di sempre. Proprio per questo, un gruppo di fan del gioco sta lavorando a un progetto molto ambizioso.

Il lavoro di questi appassionati farà in modo che prossimamente chiunque sia dotato di un casco per realtà virtuale su PC possa immergersi ancora di più all’interno del vasto mondo di Final Fantasy 14 (lo potete acquistare su Amazon). L’annuncio è arrivato qualche giorno fa, con due modder del settore conosciuti rispettivamente come Marulu e Streetrat che hanno reso noto il proprio nuovo ambizioso progetto su Twitter. Questi due modder sono gli stessi che qualche tempo fa hanno realizzato la mod per giocate Half Life 2 in VR.

Insieme all’annuncio della mod per giocare a Final Fantasy 14 in VR, sono arrivate anche una serie di prime informazioni sul progetto e su quanto si potrà fare. Sappiamo che una fase in alpha della mod verrà rilasciata presto, e grazie a questo progetto fan-made potremo giocare in VR sia dalla prospettiva in prima persona che in terza persona. Viene dichiarato dai modder che saranno supportati anche i motion controls, insieme a tante altre possibilità legate alla realtà virtuale su PC.

Upcoming Final Fantasy XIV VR Mod

The extremely talented modders Marulu & Streetrat who worked on HL2 VR have been working on a full 6DOF VR mod for one of the best MMOs, FF XIV.

The mod will support 1st & 3rd person, motion controls and more! Alpha releasing soon! pic.twitter.com/SX4XZtjcDu

— Flat2VR (@Flat2VR) November 4, 2022