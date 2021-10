Final Fantasy 14 incontra Animal Crossing nel nuovo rilassante DLC

Final Fantasy 14: Endwalker riceverà contenuti post-lancio che andranno ad arricchire il gameplay in maniera da farlo sembrare quasi Animal Crossing. Nei prossimi mesi verrà aggiunta una modalità di gioco chiamata Island Sanctuary, un contenuti di cui il director Naoki Yoshida ha voluto condividere maggiori dettagli in una recente intervista con IGN.

L’espansione Endwalker di Final Fantasy 14 sarà attiva il prossimo 23 novembre, ma pare che ci saranno ulteriori contenuti legati a lei che verranno diffusi post-lancio. Yoshida ha spiegato un po’ il concept dietro questa Island Sanctuary, parlando di elementi di gioco che sembrano cari a giochi come Animal Crossing o Stardew Valley: “Ci sono elementi di pionierismo e di costruzione. Così ci sarebbe da costruire una struttura o una fattoria in cui puoi coltivare o accudire animali.”

“Potete lasciare tutto così com’è, se volete che crescano le erbacce in maniera incontrollata, e va benissimo così. Oppure, se volete andare lì e reclamare il posto, anche questo va benissimo.” Yoshida ha citato anche elementi sociali di questa Island Sanctuary dove i giocatori potranno invitare gli amici di Final Fantasy 14 per delle semplici chiacchiere in totale relax, e ha anche scherzato sul fatto che i giocatori più hardcore potrebbero trovare questa modalità un po’ “inutile” dal momento che è priva di obiettivi: l’intera Island Sanctuary è stata progettata per essere un ambiente in cui i giocatori possono avere momenti di tregua e dedicarsi alla personalizzazione e al relax.

Ci vorrà ancora un bel po’ prima che Island Sanctuary arrivi in Final Fantasy 14 Endwalker, ma chissà che questa modalità di gioco più rilassante non aumenti ancora il target di giocatori che vorrebbe accedere al titolo. Il quattordicesimo capitolo della saga di Square Enix è infatti uno dei giochi che più genera profitti, più di Final Fantasy VII Remake, con una platea di giocatori che ha ormai superato i 24 milioni dopo 11 anni dal primissimo rilascio. Potete leggere un articolo sulla nostra prova a porte chiuse di Final Fantasy 14 qui.