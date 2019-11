Final Fantasy 14, Square Enix rettifica l’annuncio della versione PS5

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato una notizia parecchio interessante. Naoki Yoshida, producer di Final Fantasy 14, ha partecipato a un evento esclusivo durante il quale ha fatto un grande annuncio: l’MMORPG è in sviluppo per PS5, la console di prossima generazione di Sony. Si trattava di una bella notizia, ma non troppo sorprendente visto il successo del gioco. Ora, purtroppo, scopriamo che è tutto frutto di una incomprensione.

Pare infatti che le persone presenti all’evento abbiano frainteso le parole di Yoshida. DualShockers è infatti stato contattato da Square Enix, la quale ha spiegato che le parole del producer non sono da considerarsi come una conferma. “Yoshida-san ha espresso la speranza che Final Fantasy 14 Online possa un giorno apparire sulla prossima generazione di console Sony.”

Pare quindi che non vi sia assolutamente nessuna conferma in merito all’inizio dei lavori di Final Fantasy 14 in versione PS5. Al tempo stesso, sembrerebbe che non vi sia la totale impossibilità che questo accada. Forse, Yoshida si è lasciato scappare qualche parola di troppo al momento sbagliato e un vero annuncio ufficiale arriverà in un altro momento.

Per quanto siano solo speculazioni, come abbiamo già detto l’uscita del gioco in versione PS5 non sarebbe una scelta strana: sì, la prossima macchina da gioco Sony sarà retrocompatibile, ma una versione dedicata di Final Fantasy 14 (con netti miglioramenti tecnici e visivi) non può che essere un bene per i giocatori, sopratutto se è possibile “spostare” il proprio abbonamento da una console all’altra. Per ora, però, rimaniamo nel campo delle ipotesi: diteci, voi state giocando con l’ultima fantasia online di Square Enix? Avete già acquistato Shadowbringers?