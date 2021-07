Final Fantasy 14 sold out, il troppo successo sta debilitando il gioco

Incredibile a dirsi, ma Final Fantasy 14 sarebbe apparentemente sold out sul sito ufficiale perché i server di Square Enix non riescono a gestire il crescente successo di popolarità che il gioco sta avendo in questi giorni.

Final Fantasy 14, uscito nel lontano 2010, ha continuato a godere di ottima vita grazie al suo comparto online che l’ha fatto crescere e diventare uno dei più apprezzati MMORPG Fantasy. Basti pensare all’omaggio che i giocatori fecero qualche mese fa alla morte del mangaka Kentaro Miura, padre di Berserk.

Ultimamente molti giocatori stavano lamentando rallentamenti e lunghe code di attesa negli orari di picco del gioco. Alcuni utenti non riuscivano nemmeno più a creare nuovi personaggi durante quelle ore, e ogni server risultava pieno. Secondo quanto riporta Skill Up, un celebre canale di YouTube australiano, adesso Square Enix avrebbe preso la misura drastica di fermare temporaneamente le vendite digitali di Final Fantasy 14 sul proprio sito, facendo diventare “sold out” un prodotto che, in fin dei conti, è un bene digitale e, per questo motivo, con scorte illimitate.

Final Fantasy XIV has had such an upsurge in popularity that the game is sold out on the Square Enix storefront so you cannot buy a digital copy and you cannot create new characters on NA servers. This is absolute insanity. https://t.co/LnZEZFsL0X pic.twitter.com/bJ0zyFCK7K — Skill Up (@SkillUpYT) July 12, 2021

Si presume che questa iniziativa di Square Enix sia un tentativo temporaneo di limitare l’accesso, in previsione di aumentare la capacità dei server. In altre parole, la crescita improvvisa della popolarità di Final Fantasy 14 avrebbe colto alla sprovvista anche l’editore giapponese che è dovuto correre ai ripari limitando le vendite del gioco.

In questo momento le vendite su Steam e sul PlayStation Store sembrano ancora attive, quindi se siete incuriositi dalle possibilità di gioco di questo MMORPG potete ancora accaparrarvi una copia su questi shop. Stesso discorso per le copie fisiche. In passato, Phil Spencer, il boss di Xbox, aveva affermato che Final Fantasy 14 sarebbe arrivato anche sulle console Microsoft, ma ancora non si è manifestata questa eventualità.

Nel frattempo vi ricordiamo che Final Fantasy 14 riceverà una grandissima espansione chiamata Endwalker il prossimo novembre, la quale aggiungerà al già corposo titolo nuove attività, nuove classi, nuove razze e molto altro ancora.