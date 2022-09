Con la Gamescom 2002 alle spalle e il periodo estivo ormai agli sgoccioli, ci stiamo avvicinando a grandi falcate a quelle che saranno le uscite importanti del mese di settembre, ma non solo. C’è ancora un evento videoludico delle grandi occasioni come il Tokyo Game Show a cui assistere, e sappiamo già che l’edizione di quest’anno sarà ricca di tante presentazioni e titoli molto attesi. Tra questi, Square Enix ha confermato che alla fiera rivedremo due grandi colossi come Final Fantasy 16 e Final Fantasy 7 Rebirth.

La conferma arriva con un post pubblicato direttamente da Square Enix, con la compagnia nipponica che ha svelato quella che sarà la propria line-up di titoli presenti all’ormai sempre più imminente Tokyo Game Show 2022. Dopo Konami, anche Square è pronta a darci alcuni importanti aggiornamenti su prossimi giochi che arriveranno da qui al prossimo futuro, e ora sappiamo anche quando rivedremo gli attesissimi Final Fantasy 16 e il continuo dell’apprezzato remake del settimo capitolo.

Entrambi i titoli citati saranno presenti affiancati da nuovi trailer, ma la line-up di Square Enix sarà parecchio varia di molti dei tioli che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mese e anni. Oltre ai due attesissimi Final Fantay, al Tokyo Game Show sarà presente anche Forspoken, la nuova IP di Luminous Production attesa sul mercato a partire dal prossimo 24 gennaio 2023.

Square Enix confirms Final Fantasy VII Rebirth and Final Fantasy XVI will be at Tokyo Game Show, along with the Crisis Core Remake and more.https://t.co/OhpVyONVWQ pic.twitter.com/WGxLgM0ZZB

— Okami Games (@Okami13_) September 1, 2022