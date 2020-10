Final Fantasy 16: il nuovo gioco potrebbe davvero uscire molto presto

È passato ormai poco più di un mese dal reveal ufficiale di Final Fantasy 16, nuovo capitolo del franchise nato nel lontano 1987. Tutti gli appassionati del gioco di ruolo per eccellenza sono curiosi giorno dopo giorno di scoprire qualcosa di più a riguardo. Sebbene in questo lasso di tempo si è saputo ben poco a riguardo, recentemente sulle pagine del nuovo numero di Official PlayStation Magazine è apparso un paragrafo davvero interessante a riguardo.

Secondo quanto riferisce GamesRadar il nuovo capitolo della saga uscirà molto presto. Il debutto del titolo sembrerebbe avere finalmente una finestra di lancio. Si apprende infatti che l’attesissima produzione firmata Square Enix debutterà sul mercato già nel corso del prossimo anno, per la felicità di tutti i fan. Ad oggi quindi Final Fantasy 16 uscirà nel corso del 2021, ma vi invitiamo a prendere tali informazioni con le pinze perché nel corso di questi e dei prossimi mesi potrebbero subire delle conferme o eventuali rinvii.

Secondo la rivista ufficiale viene ribadito inoltre che il nuovo gioco della saga sarà una esclusiva PS5, facendo ampio uso delle possibilità tecniche e grafiche fornite dalla nuova console targata Sony. Questa dichiarazione toglierebbe di fatto tutti i dubbi di una possibile trasposizione sulla console targata Microsoft. Yoshida tempo fa aveva già accennato che i lavori erano a buon punto con la produzione di alcuni scenari e lo sviluppo di base già completati, quindi potrebbe essere davvero il 2021 l’anno giusto, non ci resta altro da fare che aspettare per conferme o smentite a riguardo magari con l’arrivo del famoso sito dedicato che ancora non accenna a mostrarsi online.

Cosa ne pensate di questa notizia? Credete davvero che Final Fantasy 16 possa uscire nel corso del 2021? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità a riguardo.