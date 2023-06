Dopo una lunga, lunghissima attesa, Final Fantasy 16 è finalmente arrivato. Si tratta di un’opera veramente immensa, tanto che può risultare quasi disorientante. Non ti preoccupare, però, perché in questo articolo troverai una guida completa ed esaustiva contenente tantissimi consigli su come iniziare e proseguire al meglio l’avventura nei panni di Clive.

Nell’indice sono presenti, infatti, varie cose utili da sapere su Final Fantasy 16, oltre ad alcuni consigli utili per l’inizio della partita. Troverai anche i link a tutte le guide che abbiamo pubblicato sul gioco e che continueremo a pubblicare e aggiornare, per cui ti invitiamo a salvare e consultare spesso questo articolo, così da vedere i nuovi contenuti.

Detto ciò, buona lettura e buona giocata!

NB: Questa guida è in continuo aggiornamento, torna a visitarla per scoprire le nuove guide in uscita!

INDICE

Cose utili da sapere su Final Fantasy 16

I frame rate sono più importanti della grafica

Il mondo di Final Fantasy 16 è incredibilmente ricco di dettagli e di sequenze frenetiche, per cui è fondamentale assicurarti che il frame rate del gioco sia fluido. Questo ti aiuterà a reagire prontamente durante i combattimenti più intensi e a ottenere la migliore esperienza di gioco possibile. Se hai bisogno di migliorare le prestazioni, puoi sempre regolare le impostazioni grafiche per garantire un’esperienza di gioco ottimale e non rischiare di vedere immagini scattanti e, di conseguenza, non riuscire a parare e schivare i colpi.

Regola la difficoltà con gli accessori

Se desideri personalizzare la difficoltà del gioco, puoi farlo grazie agli accessori speciali. Questi oggetti possono rendere gli scontri più facili, consentendoti di gestire al meglio le situazioni più impegnative. Puoi equipaggiarli o rimuoverli in qualsiasi momento per adattarti alle tue esigenze di gioco.

Leggi tutto attentamente

La trama di Final Fantasy 16 è ricca di storia, regni e personaggi affascinanti. Prenditi il tempo per leggere attentamente i dialoghi quando ne hai l’occasione, sfruttando anche la funzione specifica per fermare il tempo durante le cutscene e approfondire le vicende. Questo ti aiuterà a comprendere meglio gli avvenimenti e a immergerti appieno nel mondo di Valisthea.

Fai le missioni secondarie

Le missioni secondarie e le cacce sono fondamentali in Final Fantasy 16. Le prime si sbloccheranno all’inizio del gioco e, anche se possono sembrare semplici, acquisteranno rapidamente importanza. Inoltre, ti daranno XP extra, AP e persino miglioramenti utili come la possibilità di portare più pozioni con te.

Le cacce saranno disponibili un po’ più avanti nel gioco e rappresentano una grande sfida (qui trovi la nostra guida dedicata). Affrontando nemici potenti, potrai ottenere più XP e grandi ricompense in Gil. Cerca di completare le cacce più difficili non appena le sblocchi: ti faranno avanzare di diversi livelli rispetto a dove Clive dovrebbe trovarsi in quel punto del gioco.

Utilizza gli oggetti giusti

Prima di affrontare battaglie impegnative, assicurati di equipaggiare gli oggetti che ritieni necessari nella tua barra degli oggetti, così da non trovarti in difficoltà e senza i giusti strumenti per sopravvivere. Inoltre, sii strategico nella raccolta degli oggetti nel mondo di gioco, sfruttando al massimo ciò che trovi.

Impara e sfrutta gli Eikon

Man mano che avanzi nella storia, sbloccherai diversi Eikon da utilizzare in combattimento. Ogni Eikon ha abilità uniche e uno stile di combattimento diverso, per cui prenditi il tempo necessario per conoscere le loro caratteristiche e integrarli nella tua strategia di battaglia.

Esplora, esplora, esplora

Anche se la trama di Final Fantasy 16 ti terrà impegnato, non dimenticare di dedicare del tempo all’esplorazione. Valisthea è un mondo vasto e pieno di segreti nascosti, missioni secondarie e oggetti preziosi. Non esitare a esplorare anche le aree più nascoste, potresti trovare qualcosa di straordinario.

Trova il tuo stile

La tua bravura nel combattimento sarà premiata con punteggi più alti e migliori ricompense, quindi sperimenta diverse combo e strategie per ottenere il massimo punteggio possibile. Inoltre, ricorda che il sistema di combattimento di Clive è profondo e ricco di abilità da scoprire, quindi esplora tutte le opzioni disponibili per diventare un vero maestro.

Cose da fare subito in Final Fantasy 16

Fai scorta di pozioni

All’inizio dell’avventura in Final Fantasy 16 potresti pensare di non aver bisogno di curarti perché non subirai danni, ma ti accorgerai presto che i boss si susseguono senza sosta. Utilizza le tue pozioni anche durante le battaglie apparentemente finite, perché nuovi avversari potrebbero essere dietro l’angolo.

Usa i punti abilità man mano che li ottieni

In Final Fantasy 16, puoi reimpostare le tue abilità gratuitamente. Se migliori un’abilità e poi scopri che non ti piace, puoi riottenere tutti i punti abilità spesi e usarli per potenziarne un’altra. Sperimenta, quindi, con le diverse skill per trovare quelle che si adattano meglio al tuo stile di gioco e crea la tua build definitiva.

Crea più slot di salvataggio

Final Fantasy 16 salva automaticamente il tuo progresso, ma hai a disposizione fino a 50 slot di salvataggio. Anche se le tue decisioni non influiscono molto sulla trama, salva spesso per poter tornare a qualsiasi punto del gioco.

Usa la funzione Active Time Lore

Hai difficoltà a ricordare i personaggi e le loro relazioni con il protagonista? Nessun problema, perché Square Enix ha introdotto la funzione Active Time Lore proprio per questo. Tieni premuto il touch pad sul DualSense per accedere a oltre 2.800 voci di informazioni su personaggi, luoghi ed eventi del gioco. Inoltre, puoi usarla anche durante le cutscene per ottenere informazioni sulle vicende mostrate.

Vendi gli oggetti di valore

Durante l’avventura in Final Fantasy 16 raccoglierai tantissimi oggetti di valore come insetti, sangue nero, ambra e frammenti vuoti. Anziché accumularli, vai al negozio e vendili premendo il touch pad per ottenere molte Gil in una volta sola.

Non spammare solo la combo corpo a corpo!

Anche se la combo corpo a corpo è la prima cosa che impari nel tutorial, evita di premere ripetutamente il pulsante quadrato. Final Fantasy 16 offre molte opzioni di combattimento, quindi sperimenta con le raffiche magiche, gli attacchi aerei e le varie abilità di Clive. Divertiti con un combattimento più creativo, evitando di limitarti a spammare quel maledettissimo pulsante.

Personalizza la tua esperienza in Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 ti offre la possibilità di personalizzare al massimo la tua esperienza di gioco: se sei interessato alla trama, scegli la modalità focalizzata su di essa, mentre se preferisci l’azione, seleziona la modalità dedicata (puoi sempre cambiare le impostazioni in qualsiasi momento).

