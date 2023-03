Come già vi abbiamo riportato nel corso degli ultimi giorni, l’arrivo di Final Fantasy 16 su PC è ancora un’incognita vera e propria. Sappiamo che l’esclusività è di circa 6 mesi, come confermato da Naoki Yoshida, ma la stessa Square Enix non ha cominciato a lavorare al porting vero e proprio. E ora, secondo il team di sviluppo, non tutti potrebbero giocarci.

Il motivo dietro il perché il porting PC di Final Fantasy 16 potrebbe essere inaccessibile, almeno nella sua forma attuale, è proprio l’aspetto tecnico. Secondo il produce Naoki Yoshida, infatti, il gioco richiederebbe un PC decisamente più performante rispetto a quello della maggioranza degli utenti. “Se portassimo il gioco nello stato attuale su PC, avreste bisogno di un PC da almeno 300.000 Yen”, le parole di Yoshida dichiarate in un’intervista con 4Gamer. La conversione in dollari Americani è pari a oltre 2.000, una cifra sicuramente esosa.

Al di là delle dichiarazioni di Yoshida, appare chiaro che una eventuale versione PC sarà sicuramente meno esosa. Il producer del gioco infatti si sta riferendo esclusivamente alla versione PS5 trasportata su computer, senza nessun tipo di ottimizzazione. Appare dunque chiaro che la versione finale sarà sicuramente accessibile a buona parte della build in circolazione. Questo al netto di eventuali problemi di ottimizzazione, che come abbiamo visto nelle ultime settimane continuano a colpire diversi giochi PC, con le produzioni più recenti (soprattutto quelle prodotte in territorio nipponico) che faticano e non poco a girare su qualsiasi sistema e che stanno obbligando i giocatori a ricorrere al review bombing per chiedere interventi ai team di sviluppo.

Final Fantasy 16 sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5. Se ancora non l’avete fatto, potete prenotare la vostra copia su Amazon. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

