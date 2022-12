L’ultimo trailer dedicato a Final Fantasy 16 mostra il gioco con un render in tempo reale. Tutta l’attuale potenza dell’hardware PS5 verrà messa alla prova e sfruttata fino in fondo dalla nuova fatica di Square Enix, lo conferma Naoki Yoshida suo producer.

“È tutto in tempo reale. Nessun caricamento! Si tratta di un gioco che ti fa dire ‘guarda la potenza di PS5!’”, ha detto Yoshida nell’ultima livestream Letter dal Producer di Final Fantasy 14. Queste parole sono state in seguito riportate su Twitter in un post dedicato.

Nel trailer di Final Fantasy 6 denominato “vendetta”, quindi, possiamo cominciare a tastare le reali capacità tecniche di un videogioco che non si tira indietro quando si parla di attuali potenzialità videoludiche. Pur non conoscendo ancora molto riguardo a questo nuovo progetto, le immagini e i video pubblicati fino a ora fanno ben sperare nei confronti della sua realizzazione generale, anche se probabilmente non abbiamo ancora assistito alla sua versione definitiva.

In questi giorni si è parlato molto delle sue potenzialità anche in termini di narrativa e narrazione del mondo di Final Fantasy 16, rivelando che si tratterà di uno dei capitoli più maturi dell’intera serie fino a ora. Le tematiche e la serietà dei suoi sviluppi eleveranno la storia verso strade che per il momento ancora non conosciamo. Curiose anche le prime lamentele “razziali” che per adesso non hanno trovato ancora alcuna conferma.

Andando oltre le reazioni e informazioni di settore, l’uscita di Final Fantasy 16 è attesa per il 22 giugno 2023, ponendosi come esclusiva temporale di PS5. Non ci resta, dunque, che attendere nuovi dettagli, nella speranza di conoscere qualche dettaglio in più anche su protagonisti e ambientazione.