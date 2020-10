Final Fantasy 16 si svela: mondo e personaggi dell’esclusiva PS5

Annunciato completamente a sorpresa durante l’ultimo evento digitale dedicato a PlayStation 5, Final Fantasy 16 è stato capace fin da subito di entrare nelle menti dei giocatori appassionati. Come già dichiarato più volte da Square Enix, avremmo saputo di più del nuovo titolo nel 2021 ma, ci sarebbe stata occasione per approfondire maggiormente quanto visto nel primo trailer di presentazione visto ormai più di qualche settimana fa.

Final Fantasy 16: mondo e personaggi

Tramite un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, il produttore di Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, ha voluto entrare più nel dettaglio del gioco raccontandoci qualcosa sia sul mondo di gioco che sui personaggi che incontreremo durante l’avventura.

Final Fantasy 16: la terra di Valisthea

Come ci viene subito detto all’interno del blog di PlayStation, l’avventura di Final Fantasy 16 si svolgerà nella terra di Valisthea, un luogo costellato da montagne di cristalli chiamati Mothercrystals. A causa di essi, sono state combattute innumerevoli guerre che hanno portato all’ascesa di diversi regni, repubbliche ed imperi; Grand Duchy of Rosaria, Holy Empire of Sanbreque, Kingdom of Waloed, Dhalmekian Republic, e l’Iron Kingdom ciascuna di queste fazioni ha saputo costruire nel tempo la propria cultura e ideologia. Mentre queste nazioni sono riuscite a trovare una pace, l’emersione di una nuova minaccia chiamata Blight sta per rompere le basi che si tavano mettendo per raggiungere diversi equilibri tra le fazioni.

Final Fantasy 16: i personaggi

Dopo il lancio del trailer di presentazione, ci sono state diverse speculazioni soprattutto su un personaggio che si è visto durante l’annuncio. Il nuovo post conferma i primi pensieri dei giocatori, i volti del ragazzo e l’uomo che si susseguono a fine trailer sono dello stesso personaggio e protagonista di Final Fantasy 16: Clive Rosfield. Primogenito dell’arciduca di Rosaria, Clive è uno Scudo incaricato di proteggere suo fratello minore Joshua Rosfield, il Dominant della Fenice. In qualità di Dominant, Joshua è capace di trasformarsi nella Fenice e combattere per proteggere la sua nazione. A crescere insieme ai due fratelli c’è anche Jill Warrick. La ragazza fu portata dalla sua patria nei Territori del Nord, e ha trascorso la sua infanzia con Clive e Joshua come membro della famiglia Rosfield.

Final Fantasy 16: Eikons e Dominants

Gli Eikons, ovvero le Summon per gli appassionati della saga di Final Fantasy, sono le creature più distruttive che popolano la terra di Valisthea. Questi esseri risiedono all’interno di persone speciali chiamate Dominants. Ogni regno di Valisthea tratta in modi diversi i Dominsnts, tanto che in alcuni queste persone vengono venerate, mentre in altri vengono inviati in prima linea come delle vere e proprie armi da guerra.

Insieme a queste nuove succose informazioni, è stato infine aperto anche il sito teaser di Final Fantasy 16. Al momento non sappiamo altro sul già attesissimo nuovo capitolo di Final Fantasy. Non ci resta che attendere il prossimo grande annuncio che verrà fatto dal team capitanato da Yoshida, che arriverà nel 2021. Cosa ne pensate di tutte queste nuove informazioni sul prossimo Final Fantasy?