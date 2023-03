Se speravate di poter giocare Final Fantasy 16 anche su PC, sappiate allora che ci sono brutte notizie per voi. In occasione del recente press tour avvenuto a Londra, infatti, Naoki Yoshida (director del gioco) ha smentito categoricamente l’arrivo di una versione per Steam del suo titolo. Una smentita che in realtà non chiude definitivamente le porte a un porting dell’ultimo capitolo della serie, ma la questione è ancora decisamente complessa.

Le dichiarazioni di Yoshida compaiono sul blog PlayStation giapponese e sono state tradotte su Internet. Come riportato da PC Gamer, nel lungo articolo Yoshida spera in futuro di poter pubblicare il gioco anche su PC, per far sì che tanti altri giocatori possano giocarci, ma in realtà non è ancora sicuro di quando ciò avverrà. Sicuramente però non in breve tempo. “È vero: Final Fantasy 16 è un’esclusiva temporale PS5 e sarà disponibile sulla console solamente per sei mesi. Ma quando parliamo di conversione è un’altra storia”, le parole di Yoshida. Il problema sono le tempistiche: secondo Yoshida è impossibile convertire il gioco in sei mesi, come accade in realtà per altri giochi che escono prima su console Sony.

A questo punto la situazione si fa più complessa del previsto: Final Fantasy 16 debutterà su PC? Se fosse per Yoshida probabilmente avrebbero sviluppato le due versioni in contemporanea. “Mi piacerebbe pubblicarlo anche su computer, e penso che lo farò, ma non posso dire quando”, ha dichiarato il director. Insomma, ci sono ancora tante incognite intorno al gioco e al momento nessuno può garantire davvero l’arrivo del gioco su Steam.

Final Fantasy 16 sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 su PS5. Se ancora non l’avete fatto, potete prenotare la vostra copia su Amazon. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

