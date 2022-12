Final Fantasy 7 è riconosciuto a livello universale come uno dei giochi più importanti dell’epoca moderna dei videogiochi. Il gioco, acclamato da pubblico e critica, è diventato nel corso degli anni un vero e proprio punto di riferimento per il marketing di Square Enix, che nel 2015 ha ufficializzato i lavori sul remake, diventato poi realtà cinque anni dopo. A oggi il franchise sembra rispondere seriamente a quel settimo capitolo, con tanti progetti secondari e spin-off (in alcuni casi anche riproposti su console di nuova e vecchia generazione) che costituiscono una parte importante del marketing del publisher e sviluppatore nipponico. Non è però solo una questione di soldi, ma anche di amore e di fedeltà al brand.

Sono tanti i giocatori che hanno realizzato tributi, come la Spada di Cloud utilizzata come controller. Oggi però c’è un video, portato all’attenzione da Alex Moukala (compositore e YouTuber), che ha trasformato Final Fantasy 7 Remake in un vero e proprio trailer cinematografico. Il filmato, realizzato da Cozy Finch, non è però un semplice montaggio di cutscene, tutt’altro.

Per realizzare questo tributo, Finch si è infatti “arrangiato” da solo. Ha registrato delle clip delle sue sessioni di gioco dalla versione PS5 di Final Fantasy 7 Remake e ha infine montato il tutto utilizzando proprio l’arrangiamento musicale di Moukala. Insomma, ci troviamo davanti non a un semplice lavoro di taglia e cuci, ma di una vera e propria regia, incredibilmente ispirata. Potete dare uno sguardo al filmato subito qui in basso.

Someone turned Final Fantasy VII Remake into an Epic Movie Trailer, featuring my FF7 music arrangements.

(Source: @cozywozylozy ) pic.twitter.com/HgYxfC1ZOv — Alex Moukala (@alex_moukala) December 19, 2022

Il secondo episodio di Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile a partire dall’inverno del 2023. Al momento una data di uscita esatta non è ancora stata svelata, ma siamo sicuri che Square Enix divulgherà tutte le informazioni necessarie appena sarà il momento. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.