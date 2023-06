Dopo un’ottima marea di annunci in occasione della Summer Game Fest, è il momento di Final Fantasy 7 Ever Crisis, il nuovo titolo è in arrivo su iOS e Android. Square Enix, infatti, non delude affatto le attese e partecipa a tutti gli effetti all’evento, proponendo un titolo mobile interessante che potrebbe, in tal senso, mostrare qualcosa di intrigante soprattutto per gli appassionati e non solo.

Il mercato mobile, certamente in costante mutamento, continua a essere un obiettivo principale per lo studio nipponico sotto ogni punto di vista, tanto da essere rilevante e totale com’è accaduto anche con NieR. Una produzione inedita, ovviamente, che si prepara a sbarcare sui principali dispositivi mobile. Pronti a scoprirlo completamente?