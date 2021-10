Final Fantasy 7 giocato con una Buster Sword vera! Avete abbastanza spazio per usarla?

Se pensavate di aver visto tutto dopo Dark Souls giocato con il codice MORSE, Final Fantasy 7 Remake provato con la Buster Sword potrebbe farvi ricredere. E no, non stiamo parlando di un mini controller, magari creato con una stampante 3D e un circuito homemade, ma di un’esatta replica della stessa, iconica spada presente all’interno della Fantasia Finale più conosciuta di sempre.

Chi potrà mai essere stato capace di un’impresa simile? Semplice: SuperLouis_64. Se il nome non vi dice niente beh, non siete mai stati affamati di notizie e di video. Il giocatore non è infatti un grande amate dei videogiochi ma anche un abile costruttore di controller personalizzati, in grado di tirare fuori dei sistemi di controllo da qualsiasi tipo di oggetto. Una delle sue più intriganti quanto assurde creazioni era stata una pizza utilizzata per poter giocare a Dark Souls. Ora però il suo obiettivo era proprio Final Fantasy 7 Remake, ed ha utilizzato forse il miglior gadget in circolazione.

SuperLouis_64 ha condiviso i suoi risultati su Twitter. Ovviamente il tutto è ancora in fase di test e nel video lo specifica: questo controller per la versione remake di Final Fantasy 7 deve essere ancora finalizzato ma il primo test è andato decisamente a buon fine: la PS5 riconosce il controller. E il lavoro, d’altronde, appare già incredibile: la Buster Sword è infatti dotata anche di sensori di movimento e così da semplice “giocatore” si diventa veramente cloud.

YALL

My buster sword controller for #FF7R is coming to life. I just finished some motion testing before I go all in on building the controller and my current code is almost perfect. Kid me who pretended to be Cloud would be so proud 😭 pic.twitter.com/DjAI91iqd0

— Spooky Louis 64⚰️ (@SuperLouis_64) October 24, 2021