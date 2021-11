Final Fantasy 7: il battle royale non è ancora uscito, ed è già un successo

Mancano poche ore al lancio ufficiale di Final Fantasy 7 The First Soldier, il nuovo battle royale free-to-play ambientato nel mondo del settimo capitolo della saga JRPG di Square Enix, e sebbene il titolo non sia ancora disponibile, ha già raggiunto un importantissimo numero di pre-registrazioni, facendolo diventare un successo ancora prima del tempo.

Final Fantasy 7 The First Soldier verrà lanciato in via ufficiale a partire da domani 17 novembre. In attesa di poter mettere le mani sul nuovo particolare titolo della saga, Square Enix ha rivelato che le pre-registrazioni di The First Soldier hanno raggiunto e superato i 2 milioni di utenti in tutto il mondo. La compagnia giapponese ha annunciato il raggiungimento di tale traguardo solamente un giorno prima dell’uscita ufficiale del gioco.

Grazie a questo risultato, i giocatori potranno ricevere il premio finale di pre-registrazione, ovvero una speciale skin per l’elicottero Shinra.

C’è da dire che al primo annuncio ufficiale del gioco non tutti i giocatoti rimasero del tutto convinti dall’operazione. Ma vedendo l’importante numero di pre-registrazioni sembra che la community sia parecchio curiosa su questa nuova esperienza free-to-play che arriverà domani su dispositivi mobile Android e iOS.