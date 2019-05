Final Fantasy 7: una mod sfrutta IA e machine learning per rimasterizzare il gioco

Final Fantasy 7 è un classico senza tempo, ma il passare degli anni si sente: ora, con questa mod, potete rivere il gioco con una grafica da vero remaster.

Final Fantasy 7 è uno dei giochi più amati della saga di Square Enix. Le avventure di Cloud sono rimaste nel cuore di molti e non è di certo un caso che lo sviluppatore stia puntando molto sul remake del gioco (che potremo probabilmente vedere all’E3 2019). Il nuovo progetto, però, si allontanerà molto dall’opera originale e questo non fa piacere a molti fan: ora, però, gli appassionati storici della serie possono tornare a divertirsi con il JRPG in un nuovo formato, grazie a una mod gratis creata da CaptRobau e chiamata “Remako HD Graphics”.

I lavoro su questa mod di Final Fantasy 7 sono iniziati da tempo, ma solo ora è stata rilasciata la versione 1.0. Il risultato è in pratica un vero remaster del gioco originale, con una grafica in alta risoluzione. Si tratta inoltre di un lavoro molto particolare poiché sfrutta l’intelligenza artificiale e il machine learning per apportare tutta una serie di miglioramenti, senza agire direttamente sul gioco e modificare degli elementi.

In pratica, l’AI neural network fa un upscale fino al 4x della risoluzione originale di Final Fantasy 7. L’upscale coinvolge praticamente tutto, dalle schermate di battaglia alle texture del mondo aperto, i backgroud degli ambienti e persino le sequenze video pre-renderizzate.

La mod è scaricabile gratuitamente e funziona con ogni versione PC di Final Fantasy 7, inclusa quella di Steam, quella dello store di Square Enix e anche le versioni CD dell’originale. È possibile scaricare la mod a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate del lavoro di questa “Remako HD Graphics”?