La saga di Final Fantasy vanta ormai una miriade di progetti, molti dei quali sono tutt’ora in via di sviluppo. Con un’eredità così ampia, quasi ogni anno Square-Enix ha da festeggiare qualche titolo del gigantesco franchise. Tra non molto, toccherà all’amatissimo settimo capitolo del brand festeggiare il venticinquesimo anniversario. Non sappiamo ancora come verrà celebrato il titolo nato su PlayStation, ma poco fa Nomura ha attirato le attenzioni dei fan con una dichiarazione.

Il noto director giapponese è attivo su più fronti attualmente, e tutti molto caldi. Oltre a seguire lo sviluppo del remake di Final Fantasy 7, Nomura ha svelato anche quale sarà il futuro della saga di Kingdom Hearts con l’annuncio del quarto capitolo. Ora, il game director ha rilasciato un’anticipazione dei prossimi eventi Square-Enix, dichiarando che il mese prossimo avremo delle informazioni riguardo al venticinquesimo anniversario di Final Fanatsy 7.

Il tutto è avvenuto durante la diretta dedicata al battle royale mobile Final Fantasy 7 The First Soldier, con Nomura che ha dichiarato che nuove informazioni sul settimo capitolo arriveranno nel corso di giugno. È molto probabile che ci stiamo avvicinando al ricevimento di qualche succosa novità riguardo ai progetti già conosciuti come Ever Crisis e ovviamente l’attesissima seconda parte del remake.

Nomura: Next month they are planning to reveal information for Final Fantasy VII 25th anniversary — xenosaga (@xenosaga7) May 18, 2022

Detto questo, al momento Square non ha svelato nulla su quelli che saranno i contenuti dell’imminente celebrazione del settimo capitolo. Non ci resta che avere ancora un po’ di pazienza, ma il mese di giugno potrebbe essere da tradizione ricco di grossi annunci molto attesi.