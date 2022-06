Nell’agglomerato di eventi videoludici di questo periodo c’è spazio per tutti. Grazie all’ormai passata Summer Game Fest abbiamo potuto mettere gli occhi su parecchie novità in arrivo nei prossimi mesi, e ora siamo tutti in attesa di vedere quali altre sorprese ci riserveranno gli showcase di Xbox e Bethesda e quello di Capcom. Ma a questi appuntamenti se ne aggiunge anche un altro, il quale sarà tutto incentrato su Final Fantasy 7.

L’annuncio è arrivato giusto qualche ora fa, quando Square Enix ha pubblicato sui propri account social una comunicazione molto importante sull’evento celebrativo di Final Fantasy 7. L’appuntamento sarà il prossimo 16 giugno, quando Square dedicherà una trasmissione unicamente incentrata sul settimo capitolo della celebre saga JRPG, all’interno del quale verrà celebrato questo universo di gioco con una serie di annunci.

La diretta prenderà il via alle ore 00:00, orario italiano, e avrà la durata di circa dieci minuti. Non un minutaggio eccessivo, ma stando a quanto ci dice Square Enix basteranno per godere di una serie di novità e informazioni sul settimo capitolo della fantasia finale di Square Enix.

