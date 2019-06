Final Fantasy 7 Remake: Annunciata la data di uscita

Finalmente è stata diffusa la data ufficiale di lancio di Final Fantasy VII Remake!

Giugno è un mese particolarmente caldo per gli appassionati di videogiochi, soprattutto per coloro che attendono Final Fantasy VII Remake.

Del resto, in seguito alle dichiarazioni risalenti allo scorso State of Play di Sony, ci si aspettava notizie più concrete almeno per quel che riguarda data d’uscita del primo episodio, data la suddivisione che caratterizzerà Final Fantasy VII Remake.

Ebbene, le aspettative non sono state deluse: il 3 marzo 2020 il remake della settima fantasia approderà sul mercato.

La notizia è stata diffusa attraverso un trailer – che potete visualizzare qui di seguito – in occasione di Final Fantasy VII: A Symphonic Reunion, il concerto sinfonico tenutosi a Los Angeles lo stesso giorno di apertura delle conferenze E3 2019, precedendo addirittura quella di Square Enix.

https://www.youtube.com/watch?v=aTCmN8TtkgQ

Come potete notare, il trailer rilasciato ci mostra nuove sequenze legate pur sempre alla prima parte del gioco, ovvero quella ambientata a Midgar durante la missione dell’Avalanche capeggiata da Barret che ha come obiettivo l’esplosione del reattore nucleare della metropoli. A differenza però del trailer mostrato all’evento streaming di Sony, quello rilasciato al concerto si concentra più sul gameplay, ribadendo la forte impronta action del titolo. Una strada intrapresa in maniera concreta da Final Fantasy XV.

Probabilmente domani, in occasione della conferenza di Square Enix per E3 2019, verranno rivelati altri dettagli. Una volta che la data di uscita è stata confermata, non resta che capire la suddivisione a episodi, oltre a tutta una serie di dettagli legati al contenuto e alla trasposizione moderna di uno dei JRPG più importanti della storia.

La data di uscita diffusa vi soddisfa? Quale altre notizie vi aspettate trapeleranno durante la convention più importante del mondo videoludico?

Aspettiamo le vostre risposte nei commenti!