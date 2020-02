Final Fantasy 7 Remake resta il gioco più atteso dai lettori di Famitsu

Mancano ormai quasi due mesi dall’uscita di Final Fantasy 7 Remake e l’attesa per questo primo episodio cresce sempre di più anche in Giappone. Il titolo proporrà il primo segmento dell’avventura di Cloud e dei suoi compagni di viaggio ambientato nella città iniziale di Midgar. Il titolo resterà in esclusiva su PlayStation 4 almeno per un anno e a partire dal 2021 sarà disponibile anche su altre piattaforme, probabilmente arrivando su PC.

La lista dei giochi più attesi della rivista giapponese Famitsu è sempre un buon modo per valutare l’interesse nei confronti dei titoli di prossima uscita e a giudicare dal numero di voti con l’avvicinarsi dell’uscita, l’attesa per Final Fantasy 7 Remake cresce ogni giorni di più. Il gioco ha infatti raccolto 1.452 voti tra i lettori della rivista con il doppio di preferenze rispetto a un altro titolo che uscirà a breve, ovvero Animal Crossing New Horizons (766 voti) che vedremo il 20 marzo prossimo su Nintendo Switch. Inizialmente previsto per il 3 marzo, il remake di uno dei più famosi JRPG di Square Enix è slittato al 10 aprile prossimo.

Nella lista dei primi dieci “most wanted” dei lettori di Famitsu vale la pena sottolineare anche la presenza di titoli al momento solo annunciati e di cui si conosce poco o nulla come Bayonetta 3 (del quale al momento esiste solo un teaser trailer) che è all’ottavo posto e Shin Megami Tensei 5 al nono. Quest’ultimo è il nuovo capitolo della serie Atlus di cui si sono perse le tracce dopo l’annuncio originario avvenuto nel 2017. Entrambi i titoli sono previsti su Nintendo Switch.

Attesa un po’ più moderata, infine, per un altro gioco che probabilmente sui mercati occidentali è più atteso rispetto a quello giapponese: si tratta di Cyberpunk 2077, che nella classifica di Famitsu è al decimo posto con 258 voti. Il titolo di CD Projekt Red (team di sviluppo di The Witcher 3) condivide con Final Fantasy 7 Remake il rinvio della data di uscita anche se è stato senza dubbio più consistente di quello del titolo di Square Enix. Inizialmente previsto per il 16 aprile 2020 è stato rinviato al mese di settembre di quest’anno.